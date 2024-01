Oglasila se je Fajonova, ki Švarc Pipanovi sporoča: »Nihče nima pri nas bianco zaupanja«

Predsednica SD Tanja Fajon je dejala, da si v stranki skupaj z njihovo ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan želijo, da se razjasnijo vse okoliščine, vsa dejstva v zvezi s spornim nakupom sodne stavbe na Litijski cesti. »Če so bile nepravilnosti, bomo potem odločno ukrepali. Nihče nima pri nas bianco zaupanja,« je dejala.

»Vsi si seveda želimo skupaj z ministrico zaščititi javni interes, nihče nima bianco zaupanja pri nas vnaprej, tudi posebej ne tisti, ki dela v javnem interesu. Zato, ko bomo imeli vsa ta dejstva, okoliščine dodatno pojasnjene, se bomo v stranki odločali, kako naprej. Če so se nepravilnosti dogajale, potem bomo seveda na podlagi tega ukrepali, sporočili in ve se, kaj sledi,« je dejala Fajon po sestanku vodstva stranke, na katerem pa ministrice ni bilo.

Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik

Na vprašanje o informacijah, da naj bi poslanci ministrici sprva podporo odrekli, pa je Fajon dejala, da je bila današnja odločitev skupna. Vodstvo stranke je imelo s poslansko skupino pogovor in »tudi poslanska skupina, tako kot vodstvo stranke, kot ministri, vsi skupaj želijo vedeti dejstva«, saj vsak dan prihajajo na dan nova. »Poslanci zelo upravičeno pričakujejo dejstva in tudi ta pogovor bo opravljen,« je dodala na vprašanje, ali so se poslanci z ministrico na to temo že srečali. Sama pa da se z ministrico ves čas pogovarja in ji je ves čas na voljo za odgovore.

Na ministrico v zadnjih dneh namreč letijo očitki o objektivni odgovornosti za domnevne nepravilnosti pri nakupu stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, v kateri naj bi domovala upravno, delovno in socialno sodišče ter višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Zadevo preiskuje Nacionalni preiskovalni urad, ministrica pa je že odredila notranjo revizijo in predlagala razrešitev generalnega sekretarja ministrstva Uroša Gojkoviča.

Dominika Švarc Pipan. FOTO: Jure Eržen/delo

Fajonova je tako dejala, da torej nihče še nima vseh odgovorov, tudi ministrica ne, zato je za zaščito javnega interesa bistveno, da dobijo več pojasnil.

Kako se bo odzvala ministrica?

Na za zdaj izraženo podporo stranke se bo po informacijah STA ministrica Švarc Pipan predvidoma odzvala še danes. Na ministrstvu za pravosodje pa so za STA potrdili tudi, da se je ministrica danes sestala s premierjem Robertom Golobom, ki je že v sredo izrazil pričakovanje, da ministrica pojasni, kako je na ministrstvu tekel postopek, kdo je vodil posamezne faze in kdo se je pod njih podpisoval.

Golob pričakuje razjasnitev vseh okoliščin nakupa sodne stavbe

Premier Robert Golob je na današnjem sestanku s pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan in predsednico SD Tanjo Fajon prejel preliminarno poročilo o postopku nakupa sodne stavbe na Litijski, ki ga bo ministrica skladno s pričakovanji Goloba še dopolnila. Premier namreč pričakuje razjasnitev vseh okoliščin, so sporočili iz njegovega kabineta.

Ta mu je v pogovoru pojasnila, da ob pregledu vse dokumentacije omenjenega posla ugotavlja, da so jo strokovne službe pri nakupu sodne stavbe zavajale, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Golob se je sicer še pred četrtkovo redno tedensko sejo vlade sestal z ministrico, a kot kaže, tudi po današnjem sestanku še ni prejel zadostnih pojasnil. Še vedno namreč pričakuje razjasnitev vseh okoliščin omenjenega posla, so zapisali v njegovem kabinetu.