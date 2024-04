Prihajajo nevihte z nalivi, sneg in snegolom! To pa pravi vremenski prognostik Blaž Šter

Torkovo jutro bo že zgodaj zaznamoval dež, ki bo zajel kraje ob meji z Avstrijo in se dopoldne okrepil ter popoldne razširil nad vso Slovenijo. Prešla nas bo izrazito hladna fronta. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik, zato pričakujte ohladitev. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Pas od Gorenjske do Koroške bo predvidoma deležen od 30 do 50 milimetrov padavin. V višjih legah nad okoli 800 metrov lahko zapade približno 20 centimetrov snega. Krajevno lahko nastane snegolom.

Ohladilo se bo za 15 °C

V torek popoldne in zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 kilometrov na uro, opozarjajo na Arsu.

Teden se bo nadaljeval s hladnim, spremenljivim vremenom, zalivale nas bodo popoldanske plohe.

Na poletje bo treba še malo počakati.

Dežurni prognostik Blaž Šter sporoča, da pričakujte za do 15 °C nižje temperature. Torkovo dopoldne lahko izkoristite za zunanje aktivnosti, saj bo nekaj ur še zdržalo toplo vreme, temperature bodo okrog 20 °C. Popoldne sledi ohladitev: s severa bodo prišle padavine, se okrepile in razširile proti jugu države.

»Ob ohladitvi bo tudi precej zapihalo, na Primorskem bo vihrala burja. Zelo vetrovno bo nekaj ur, pričakujemo nevihte,« je povedal Šter. »Doletel nas bo neke vrste poletno-zimski paket.«

Najbolj deževno in vetrovno bo v torek popoldne in ponoči, do srede zjutraj se bo predvidoma umirilo, a hladen zrak bo vztrajal kakšnih 10 dni. Temperature bodo pod povprečjem, značilnim za ta čas. »Vreme bo precej bolj aprilsko,« je sklenil prognostik.