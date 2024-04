Po vročem koncu tedna vremenoslovec Blaž Šter jasen: »Temperatura bo šla v torek v napačno smer«

Tudi ta konec tedna nas vreme razvaja z zelo visokimi temperaturami za ta letni čas. Popoldne bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo v zahodnih krajih od 24 do 27, drugod od 28 do 31 °C, pravijo na Agenciji za okolje (ARSO).

V Metliki denimo so ob 15. uri namerili 31 stopinj Celzija.

FOTO: Zaslonski Posnetek Arso

Tudi v ponedeljek bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Popoldne se bo v severozahodnih krajih oblačnost povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 21 do 26 °C.

FOTO: Sung Yoon Jo Getty Images/istockphoto

Velika sprememba v torek

Arso tako za torek napoveduje, da bo zjutraj v severnih krajih začelo deževati. Čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte. Hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 m, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v osrednji Sloveniji še niže.

Meteoinfo Slovenija Smo na vrhuncu aprilskega poletja s temperaturami, ki lahko popoldne v nižjih delih vzhodne polovice Slovenije sežejo vse do 32 stopinj Celzija. A hkrati se nam od severa že približuje obsežna gmota zelo hladnega zraka, ki bo dele Slovenije popeljala nazaj v zimo.Izrazita hladna fronta bo že v torek dopoldne dosegla Štajersko, Koroško in Prekmurje, do noči pa se bo hladnejši zrak razširil nad vso državo. Ob močnih padavinah, ki bodo spremljale prehod hladne fronte, se bo meja sneženja spustila zelo nizko, ponekod morda celo do nižin.

FOTO: Mavric Pivk

Vremenoslovec Blaž Šter pa je glede napovedane vremenske spremembe še bolj jasen: »Temperatura bo šla v torek v napačno smer. Medtem ko bo v južni Sloveniji sredi dneva še zelo toplo, lahko tudi blizu 25 °C, bo v višjih legah severne Slovenije že snežilo. Hladna zračna masa bo vztrajala vsaj do konca tedna.«