Nas čaka hladnejša pomlad? Tako odgovarja meteorolog svetovno znane agencije

Kaj se dogaja z letošnjo pomladjo? So visoke temperature na eni strani in nenadne ohladitve s huronskim vetrom in nevihtami nekaj običajnega ali bi nas moralo skrbeti?

Po odgovore smo se obrnili na ameriško vremensko agencijo AccuWeather in njihovega višjega meteorologa Tylerja Roysa, ki je vodja skupine, odgovorne za napovedi na področju Evrope, in nam je v preteklosti že večkrat pravilno napovedal vremenske pojave.

Za nami je izredno topla zima, ki se s sončnimi dnevi in visokimi temperaturami ni bistveno razlikovala od vremena, ki ga običajno pričakujemo spomladi. Nam je pa zato mesec marec že postregel z velikim nihanjem v temperaturah in hudimi nevihtami. Ali je to posledica tako slabe in nestanovitne zime?

Letošnja zima je bila res zelo topla. Povprečna temperatura je bila povsod po Sloveniji nekje med 2,5 in 4,5 stopinje Celzija nad zgodovinskim povprečjem, kar je precej velik dvig. Razlog za to je bil vremenski pojav El Niño, za katerega so značilne povišane temperature morja.

Zime v času El Niña so običajno bolj vlažne in toplejše, in res je bilo tudi letos tako. Zima ni bila samo temperaturno nad zgodovinskim povprečjem, v večjem delu vaše države je bila tudi izrazito mokra, saj so številne lokacije prejele od 150 do 300 odstotkov več padavin, kot je zgodovinsko povprečje.

