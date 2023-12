Vreme, finance in zasebnost politikov so teme, ki so najbolj zanimale naše bralce

Ob koncu leta je čas za pogled nazaj, na vse, kar se je v minulem letu zgodilo. Verjetno se boste strinjali z nami, če rečemo, da je bil mesec avgust tisti, ki je res dodobra zaznamoval Slovenijo v letu 2023. Posledice strašnih poplav so spremenile slovensko krajino in na glavo obrnile življenja mnogih Slovenk in Slovencev, ki so v nekaj urah ostali brez vsega, za kar so garali celo življenje.

Hiter pogled na našo analitiko razkriva, da so bili članki, povezani z vremenskimi nevšečnostmi, med našimi bralci najbolj priljubljeni in najbolj brani. Prav tako pa so naši bralci radi prebirali članke, povezane s financami in zasebnim življenjem politikov.

Katerih deset člankov iz rubrike Slovenija pa je doseglo največ bralcev, lahko preverite spodaj in jih preberete še enkrat.

Deset največkrat prebranih člankov v letu 2023 iz rubrike Slovenija.

Med prvimi desetimi najbolje branimi članki je bilo kar nekaj člankov, ki so napovedovali vremenske razmere. Te smo zaradi neaktualnosti v tem seznamu izpustili.