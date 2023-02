Kamera ujela dramo v Tarči: gost imel vsega dovolj in je ušel iz studia (VIDEO)

V Sloveniji si stranke želijo podpore upokojencev. Prav na to temo je bila danes Tarča v programu RTV Slovenija, v kateri so gostili med drugimi Pavla Ruparja, organizatorja zadnjega protesta upokojencev, in Marka Bandellija, ki je nedavno prestopil v stranko upokojencev Desus.

Pavel Rupar je v enem od svojih govorov Bandelliju dejal, da ni ne predsednik stranke, ne nič, in da ne ve, kaj sploh dela v studiu, med drugim ga je označil kot brezposelnega.

Bandelli mu je vrnil žogico, da je spet nesramen in se pokazal v svoji luči, ter dodal, da ga je, dokler ga ni blokiral, nenehno žalili tudi prek spleta. Nadaljeval je, da je Rupar obsojenec, tukaj pa je nekdanji poslanec SDS imel dovolj. »Gospodična, jaz se opravičujem, ta družba ni vredna moje prisotnosti. Srečno, bodite lepo,« je dejal in zapustil govornico.

Kako je to bilo videti, pa na spodnjem posnetku.