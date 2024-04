Raiven nastopila na evrovizijskem odru: »Gremo vse do finala«(FOTO)

Slovenska predstavnica na izboru za pesem Evrovizije Raiven je sinoči imela prvo vajo na evrovizijskem odru na Švedskem, kjer bo v mestu Malmö letošnje tekmovanje za pesem Evrovizije. Zdi se, da ji je nastop odlično uspel, saj so na uradnem instagram kanalu Evrovzije zapisali, da se pevka z visokimi toni vzpenja po evrovizijski lestvici.

Nad izvedbo prve vaje so navdušeni tudi njeni sledilci širom Evrope, ki jih je vsak dan več. V aprilu je vikende preživela na predevrovizijskih zabavah v Madridu, Barceloni, Londonu, Amsterdamu in Stockholmu, kjer jo je najbolj presenetilo, da so ljudje, ki ne sicer ne govorijo slovensko, skupaj z njo zelo na glas peli njeno Veroniko.

Tudi sinoči so v dvorani Malmö na ves glas peli Veroniko in občudovali gibe vseh spremljajočih plesalcev na odru. »Raiven dela to v stilu«, »kraljica«, »vse do finala«, »Slovenija se bo uvrstila v veliki finale. Njen glas je tako močan, všeč mi je vaja, pesem Veronika pa je tako skrivnostna in zanimiva. Najboljši ženski vokal na Evroviziji 2024«, »Všeč mi je njen stil«, »Slovenija si definitivno zasluži finale« ... se vrstijo komentarji pod današnjo objavo.

Uradni videospot za pesem Veronika si je doslej na uradnem kanalu za pesem Evrovizije ogledalo več kot 1,7 milijona ljudi. Po besedah Raiven so tovrstne številke neizmerna pohvala za slovenskega izvajalca, sama pa tudi prvič doživlja tako velik uspeh s svojo pesmijo.

Ali bo pesem imela dovolj glasov za vstop v finale, bo znano 7. maja

Na evrovizijskem odru bo Raiven nastopila v prvem predizboru, ki bo v torek, 7. maja. Takrat pridružili nekateri člani plesnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. Koreograf nastopa je prav tako član omenjenega ansambla Lukas Zuschlag. Režiser je Nejc Levstik.