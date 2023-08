Kamnik odet v črnino: tako se poslavljajo od pogumnega sovaščana Klemna

Potem ko je Kamnik v začetku meseca prizadela huda ujma, so se prebivalci Šmarce znova odeli v črnino. Vas je prevzela žalost, ko je postalo jasno, da so pogrešanega Klemna našli mrtvega.

Klemen je po poplavah zapisal, da tudi njemu voda ni prizanesla in da je bilo vse, v kar je vlagal celo življenje, uničeno v pol ure. Za pomoč se je zahvalil gasilcem, sorodnikom in vsem, za katere si ni nikoli mislil, da bi mu lahko pomagali. Kljub hudemu uničenju je bilo iz njegovega zapisa razbrati optimizem in pogum. »Bomo uredili zadeve, ker vem, da so drugi še bolj nastradali,« je zapisal, a v sredo je policija objavila vest, da je bil pogumni vaščan od torka pogrešan. Dva dni kasneje so se razblinili vsi upi, saj so ga našli mrtvega.

Po tragični izgubi so Klemnovi sovaščani in prijatelji v šoku. Na družabnih omrežjih se od njega poslavljajo s srce parajočimi zapisi. Eden izmed njegovih prijateljev je zapisal, da je bil na misiji nominiran za vojaka meseca celotnega KFOR in da je ta naziv tudi osvojil. »Vedno si bil pripravljen pomagati drugim,« je zapisal med drugim.