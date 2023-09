V šolo prinesel pištolo in nož: »Starši smo popolnoma pretreseni«

Prihodnji torek bo minilo natanko pet mesecev od strelskega pohoda 13-letnega učenca na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja. Z očetovo pištolo je takrat ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še pet učencev in učiteljico. Njegovo dejanje, ki ni pretreslo le Srbije, ampak tudi druge države v regiji, je znova opozorilo tudi na to, da pred takšnimi grozljivimi dejanji žal niso varni niti najmlajši. Zato so na morebitno nasilno vedenje v šolah, ki ga zagrešijo učenci, vse bolj pozorni tudi starši slovenskih otrok, hkrati pa od vodstev šol zahtevajo odločno ukrepanje. »Na šoli reagi...