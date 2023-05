Nekdanjega prvega moža novomeških policistov našli mrtvega na domu

V četrtek dopoldne je na Dolenjskem odjeknila vest, da je umrl znani Dolenjec Borut Novak, ki je v preteklosti zasedal več vodilnih mest v javnih službah. V četrtek zvečer so Novaka našli mrtvega na njegovem domu v Birčni vasi, ogleda so se udeležili tudi policisti. Kot nam je na naša poizvedovanja odgovorila Alenka Drenik, predstavnica Policijske uprave Novo mesto, ni šlo za kaznivo dejanje. »Smrt moškega v Birčni vasi, o kateri smo bili obveščeni v četrtek zvečer, po zdaj opravljeni preiskavi ni posledica kaznivega dejanja,« je povedala. Kot smo izvedeli, je Novak v svoji hiši padel po stopnicah in se udaril v glavo, prav ta udarec pa je povzročil močno krvavitev in posledično smrt.

Umrl je na svojem domu v Birčni vasi pri Novem mestu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Borut Novak je bil na območju Novega mesta in njegove širše okolice vse do konca leta 2018, ko se je upokojil, zelo znano ime. Za seboj je imel zares bogato kariero, in sicer tako na policiji kot številnih občinskih podjetjih. Ob imenovanju za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto sredi leta 2013 je za MMC RTV SLO povedal, da tega ne razume kot »koraka navzgor«, temveč kot nov izziv. Na dodatno vprašanje, kako komentira svoje selitve po vodstvenih mestih znotraj občine, pa je odgovoril, da v vodstvenih sferah niso taki položaji, kjer bi človek ostal do konca, ampak ta vzpostavi okvir za uspešno delo in gre naprej. Na mestu direktorja knjižnice je ostal vse do konca mandata 1. oktobra 2018, ko ga je nasledil Luka Blažič.

Prebivalci dolenjske prestolnice se bodo Novaka spominjali tudi kot nekdanjega komandirja novomeške policijske postaje, pa tudi enega od vodilnih članov Zveze za Dolenjsko, iz katere je prihajal danes že pokojni novomeški župan Alojzij Muhič. Novak je bil tudi direktor Komunale Novo mesto, delovno mesto je zapustil zaradi suma gospodarskega kriminala na očeh javnosti v lisicah, a se je na koncu izkazalo, da je šlo res za zaroto proti njemu, saj niti preiskava ni bila uvedena. Nato je postal eden od dveh direktorjev občinskega podjetja Zarja, do imenovanja na čelo novomeške knjižnice pa tudi direktor občinske uprave Novo mesto. V politiko je vstopil prek stranke LDS.