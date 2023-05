Zveza komunistov nad Urško Bačovnik Janša: Trdijo, da je vložila postopek razveze

»Urška Bačovnik Janša je v torek, 25. 4. 2023, ob 9. uri zjutraj na Okrajnem sodišču v Celju pri sodnici Tanji Kordež Bromše, vložila predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze pod zaporedno številko IK 44271/2023,« so zapisali na Facebookovem profilu ZKS – Zveze komunistov Slovenije.

Da je Urška Bačovnik zahtevala ločitev in da imata težave v zakonu, je na twitterju že komentiral Janša, ki je na eno od objav zapisal: »Laž je nesmrtna duša komunizma in njegovih ponosnih naslednikov.«

Dobili jih na laži: izmišljen akt, neobstoječa sodnica

V oči bode dejstvo, da je številka IK 44271 številka kazenskopravnega akta, ločitev pa je civilnopravni postopek, ki se ga vloži na oddelku, in ne na sodišču, so komentirali strokovnjaki in še dodali, da omenjena Kordež Bromšetova ni sodnica, temveč odvetnica.

Da gre za nepreverjene informacije in lažno objavo, je zatrdila tudi Bačovnikova, ki je za Žurnal24 dejala, »da nič od tega ni res«.

Vprašanja smo naslovili še na SDS, njihov odgovor pa še čakamo.