Nekoč med najbogatejšimi Slovenci, potem pa čez noč bankrot

Spomladi naslednje leto bo deset let, kar se je začel osebni stečaj Mirana Vuka. Nekoč je bil uspešen podjetnik (danes je upokojenec, ki mu rubijo del pokojnine), vodil je Nogometni klub Zavrč, družina Vuk je bila pred leti celo na Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev. A očitno ni bilo vse kot bi moralo biti.

Vrstile so se kriminalistične preiskave, padli so očitki o davčnih utajah, Vuk je razglasil osebni stečaj. Mediji so takrat pisali tudi o očitkih pristojnih, da je s spretnimi manevri še pred stečajem skrbno zavaroval svoje premoženje, so pa ob začetku stečaja upniki prijavili skoraj osem milijonov evrov terjatev.

Ostali brez vile

Pred leti je bil ob pomoči sodišča prodana vila Vukovih: vila z bazenom ter s pogledom na ptujski grad in Ptujsko jezero. Za 415 tisoč evrov jo je leta 2019 kupila fizična oseba, medtem ko je prva prodajal padla v vodo (takrat je bila prodana še za pet tisočakov več), saj je sodišče ugotovilo, da je kupec povezana oseba, zakonodaja pa takšne prodaje ne dopušča.

Župan Zavrča Miran Vuk. FOTO: NK Zavrč

Prodan je bil tudi traktor Hurlimann XA – 66 Tradition. 12 tisoč evrov.

Leta so minevala, a v stečajni masi je še vedno nekaj premoženja, ki v zameno za evre išče novega lastnika. Že večkrat je šel na dražbo ranč Turškem vrhu, a na žalost upnikov neuspešno. Tokrat upravitelj Dragan Manjulov poskuša premoženje unovčiti z zbiranjem ponudb. Pričakuje jih do 30. novembra.

Sedem neuspešnih dražb

Kaj je pravzaprav tokrat na voljo javnosti? Ponuja kompleks na Turškem vrhu 53 in 43 (ocenjena tržna vrednost naj bi znašala prek 625 tisoč evrov, likvidacijska pa nekaj več kot 406 tisoč), gozdne parcele (18.708 evrov), kmetijska zemljišča in nasede vinogradov (ocenjena tržna vrednost znaša nekaj več kot 210 tisoč evrov, likvidacijska pa blizu 190 tisoč). Upravitelj vse troje omenjeno ponuja kot celoto in sicer za pol milijona evrov. Kupčevo denarnico bodo bremenile tudi davščine.

Leta 2021 je upravitelj javnosti omenjeno ponudil na javni dražbi za 850.000 evrov (povečano za davščine). Bila je neuspešna. Pa so kupnino znižali za 50 tisočakov, a kupca tudi ob popustu ni bilo. Nato na 750.000, na 700.000 evrov, 650.000 600.000, a nihče ni ponudil denarja. Takrat se je pojavilo vprašanje, ali je javna dražba pravi način za unovčevanje omenjenga premoženja. Pa so letos v začetku leta poskusili še v sedmo, a tudi tokrat neuspešno.

Takrat je bila sprejeta odločitev, da bodo zbirali zavezujoče ponudbe, z izhodiščno ceno 525 tisoč evrov – že osmi poskus. Rok za oddajo ponudb je bil 30. junija, a brez uspeha. Zadnje zbiranje ponudb je zgoraj omenjeno, ko je izhodiščna cena pol milijona evrov.

Odpust obveznosti, ki ga ni bilo

Konec leta 2015 je bil objavljen oklic o začetku postopka odpusta obveznosti. A narok za obravnavo ugovora je bil večkrat preložen, enkrat tudi zaradi hospitalizacije stečajnega dolžnika Mirana Vuka za nedoločen čas oziroma do takrat, ko bo sposoben za opravo naroka.

Na koncu je bilo odločeno, da se postopek ustavi, Vukov predlog za odpust obveznosti pa zavrne. Med drugim je upnik Frančišek Borsan v ugovoru dejal, da gre za zlorabo pravice do odpusta obveznosti. »Pri čemer se sklicuje na številna ravnanja dolžnika glede razpolaganja premoženjem, in sicer zatrjuje, da je dolžnik ustanovil navidezne hipoteke in zemljiški dolg, s katerimi je obremenil svoje premoženje, odsvojil poslovne deleže, prodal vrednostne papirje, zastavil depozit za poplačilo obveznosti družbe, prenesel lastništvo na avtomobilih na družinske člane, prenesel premoženje na Darinko Vuk, itd.,« je razvidno iz poročila upravitelja. Dodal je še, povzema upravitelj: »Zoper dolžnika je stekel kazenski postopek pred Okrožnim sodiščem v Mariboru, kjer je vložena zahteva za preiskavo zaradi povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem in vložena je zahteva za preiskavo zaradi zatajitve finančnih obveznosti.«

Ugovarjala je tudi država.

Kam vodijo povezave

Nekdanji župan Zavrča je sodeloval tudi z razvpitim davčnim svetovalcem Rokom Snežičem. Ta je bil v zaporu na Dobu z Janezom Janšo in se tudi razglasil za njegovega svetovalca (Snežič je bil obsojen na tri leta zaporne kazni zaradi goljufije, nadaljevanega kaznivega dejanja pranja denarja in kaznivega dejanja davčne utaje).

Vuka so povezovali tudi s slovenski javnosti dobro znano Dijano Đuđić iz BiH. Pred leti je stranki SDS posodila skoraj pol milijona evrov. Sodišče je takrat ugotovilo kršitev pravil, politična stranka pa je denar morala vrniti in tudi plačati kazen.

