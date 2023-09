Pogled na razdejanje na Stadionu Stožice jih je pustil brez besed (FOTO)

Nogometaši Olimpije so v 8. krogu Prve lige Telemach minulo soboto na Stožicah premagali Maribor z 2:1 (1:0). A žal na tribunah ni šlo brez vandalizma navijačev Maribora. Na svoj način pa so se v dvoboj podali tudi navijači obeh ekip, mariborski so namreč ukradli zastavo ljubljanskih privržencev, zaradi česar so člani ekipe Green Dragons stekli pod tribuno Viol, a je hujše incidente preprečilo posredovanje policije.

Pogled na razdejanje na Stadionu Stožice jih pustil brez besed

Tako so v Športu Ljubljana opozorili na razdejanje, ki je ostalo po koncu tekme: »Tako šport kot navijanje sta strast. K temu pa ne sodi vandalizem, ki ga najstrožje obsojamo. Pogled na razdejanje na Stadionu Stožice po sobotnem derbiju nas je pustil brez besed. Fotografije prikazujejo le del vse povzročene škode navijačev gostujoče ekipe, a so dovolj zgovorne.«