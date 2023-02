Zasoljene cene vstopnic in namestitev v Planici: Janša zdaj objavil tole (FOTO)

»Dobrodošli v Sloveniji, dobrodošli v Planici, dobrodošli doma. Na to SP smo lahko upravičeno ponosni. V naslednjih dneh se bo tukaj predstavilo 1500 športnikov, še 100-krat toliko pa obiskovalcev, ki bodo v Planico prinesli fantastično vzdušje, po katerem je znana,« je med drugim ob odprtju največjega letošnjega športnega dogodka v Sloveniji, 43. svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planic, izpostavil predsednik vlade Robert Golob.

Organizatorji v Planici močno znižali cene vstopnic

A kot je znano, so prireditelji svetovnega prvenstva prepolovili cilj prodaje vstopnic, je potrdil generalni sekretar prireditve Tomaž Šušteršič. Tudi precejšen delež namestitev sta zaradi visokih cen speljala sosednja Trbiž in Beljak.

Organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju so bili na temo prodanih vstopnic in zasoljenih cen namestitev deležni kritik že pred prvenstvom. Zaradi tega namestitve ostajajo na voljo, prireditelji pa so, kljub temu da so močno znižali cene vstopnic, ko so na sporedu skoki in s tem najbolj atraktivna disciplina za domače navijače, zdaj prepolovili cilj števila prodanih vstopnic.

Javna skrivnost je, da za slovenske ljubitelje smučarskih skokov velja, da so zanje cene za SP previsoke. Za ostale športe na SP je zanimanje manjše. Tri tedne po prvenstvu bodo domači ljubitelji skakalnega športa v Planici za 30 do 35 evrov dobili polete dolge do 250 metrov. Za SP na manjših napravah so vstopnice skoraj 100 odstotkov dražje.

Glede obiska v Planici pa ima svoje mnenje tudi šef opozicije Janez Janša. Prvak SDS se je na težave glede obiska in cen vstopnic odzval na družabnem omrežju. Objavil je fotografiji Planice in zapisal: Prva slika je iz časov diktature, druga pa iz časov vladavine svobodnjakov.

Prva fotografija tako kaže Planico polno obiskovalcev, na drugi pa obiskovalcev skorajda ni.

