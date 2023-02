S 1. marcem sprememba: občutili jo boste na bančnem računu

Prvega marca se bodo zaradi visoke letne inflacije za 10,3 odstotka zvišali socialni transferji. Prvi učinek zvišanja bodo upravičenci otroških dodatkov in štipendij občutili aprila, ko bodo izplačani dodatki za mesec marec. Večina dodatkov se namreč izplačuje za nazaj.

Redna uskladitev socialnih transferjev se bo marca na bančnem računu poznala le upravičencem za socialno pomoč in varstveni dodatek, saj se ti izplačujejo za tekoči mesec.

S prvim januarjem so se spremenile tudi meje dohodkovnih lestvic za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije šolske prehrane. Sprememba velja od 1. marca 2023 dalje oz. za vloge, vložene februarja 2023. Na ministrstvu so nam pojasnili, da v primeru, ko stranka razpolaga z veljavno ugodilo odločbo za otroški dodatek in znižano plačilo vrtca, se šteje, da je bilo o pravici že odločeno, zato CSD ne more (razen v primeru spremembe) ponovno odločati o pravici. Velja pa izjema za pravici do subvencije malice in kosila, kjer se bodo spremembe upoštevale avtomatsko. Večina staršev ima namreč zaradi vpisa otrok v vrtec ali šolo veljavno odločbo do konca avgusta, kar pomeni, da bodo novo odločbo, pri kateri bodo upoštevane nove meje razredov, prejeli septembra.

S prvim marcem se izvaja tudi uskladitev osnovnega zneska minimalnega dohodka. Če je stranka do pomoči že upravičena, se bo dodatek zvišal avtomatično, če pa dodatka še nima priznanega, se bo cenzus s 1. aprilom na podlagi vloge dvignil. Uskladili se bodo tudi zneski otroških dodatkov in štipendij, ki se bodo uskladili na nove zneske pri izplačilu v mesecu aprilu.

»Vsako leto se v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin uskladijo preživnine ter nadomestila preživnin. Glede na rast cen v letu 2022, ki je bila 10,3 %, je bil pripravljen Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2023. V skladu s tem so se s 1. 2. 2023 uskladile preživnine ter nadomestila preživnin, pri čemer je odstotek uskladitve preživnin odvisen tudi od tega, kdaj je bila preživnina določena ali dogovorjena,« še pojasnjujejo na ministrstvu.