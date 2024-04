Prognostik Blaž Šter: Vrača se saharski pesek

Danes bo deloma sončno s precej gosto koprenasto oblačnostjo. Popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno oblačno in po večini suho. Predvsem na zahodu bodo zjutraj možne rahle padavine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 13 do 21, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Z nastavljanjem žarkom bo treba malo počakati. FOTO: Antonioguillem Getty Images

Obeti: V četrtek bo sončno, v južni in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V petek bo precej jasno in še naprej zelo toplo za ta čas.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Nad Alpami slabi in se bo predvidoma razdelila na južni in severni del. Od juga k nam doteka topel in v višinah nekoliko bolj vlažen zrak.

Vreme bo ugodno vplivalo na počutje

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo v krajih zahodno od nas zmerno pooblačilo. Pihal bo jugozahodnik. V sredo bo pretežno oblačno. V sosednjih krajih Italije bodo prehodno možne manjše padavine. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ob severnem Jadranu burja. Razen ob Jadranu bo hladneje.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje po večini ugoden. V noči na sredo in v sredo dopoldne bodo vremensko najbolj občutljivi imeli manjše značilne težave. V sredo popoldne vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav.

Vrača se saharski pesek

Veter je danes z območja Sahare znova prinesel pošiljko peska, ki je ozračje obarvala rahlo rjavkasto. Blaž Šter, dežurni prognostik, je za Slovenske novice povedal: »Prah je že prisoten v ozračju, zato je predvsem v višjih legah motno ozračje. Tokrat ga je precej manj kot prejšnji teden, zrak v nižinah ni onesnažen, zato ne skrbite. Morda bo jutri nekaj umazanega dežja v zahodnih krajih. Večjih posledic ne bo.«