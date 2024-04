Znanstvenik nam je razkril, kaj je našel v analizi puščavskega prahu, ki je zajel Slovenijo

Kot smo že poročali je minuli vikend nad Slovenijo prineslo saharski prah. Sledovi peska so bili vidni na vsakem koraku, ozračje je bilo motno oziroma mrčno, na spletu pa so se pojavili zapisi, v katerih avtorji trdijo, da so bile pesku primešane nevarne in strupene snovi. Sklicevali so se celo na analize, ki naj bi jih naredil Kemijski inštitut, a to ne drži, saj na KI takšnih analiz niso delali.

So pa pesek analizirali na drugem slovenskem inštitutu. Po objavi članka nas je z novico o tem, kaj je odkril, obvestil doktor Srečo Škapin, ki na Inštitutu Jožef Stefan med drugim raziskuje sodobne materiale.

»Glede na raziskovalno delo, ki ga opravljam, imam večno vprašanje; kaj je to? In tako sem doma z ograje postrgal ta prah in ga analiziral z rentgensko praškovno difrakcijo, to je analizna metoda, s katero identificiramo v materialu, katere kristalne faze so prisotne. Moj rezultat se ujema z rezultati, ki so podani na internetu,« nam je zaupal Škapin.

Analiza je pokazala, da da prevladuje kremen (SiO2), kalcit (CaCO3), malo dolomita, in se glineni minerali (muskovit, morda kaolinit) ter še nekaj amorfne faze in verjetno prisoten še glineni mineral anortit

Analiza IJS FOTO: Srečo Škapin, IJS

Škapin nam na sliki XRD spektra pokaže, kako se vidijo vse naštete faze. »Glede na to, da je ozadje nekoliko dvignjeno, se lahko sklepa, da je prisotna tudi amorfna faza. V tej fazi in pa v glinenih mineralih bi pa lahko bili v sledovih prisotni se kakšni bolj nevarni elementi, kot so As, Pb, U,… vendar, kot sem rekel, v sledovih. V kristalinične materiale, kot so kremen, kalcit, dolomit, se pa praviloma skorajda ne vgrajujejo,« še pove raziskovalec.