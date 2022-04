Vprašanja politikom: Kako je s pokojnino obrtnika? Kaj o tem pravi vaš program?

V začetku aprila smo bralce pozvali, naj pred volitvami v državni zbor prvakom strank zastavijo vprašanje, ki jih zanima. Zbrali smo 15 vprašanj in jih posredovali 10 strankam, ki jim po javnomnenjskih raziskavah sicer kaže najbolje, a ne dosegajo nujno parlamentarnega praga. Odgovore strank objavljamo po abecednem vrstnem redu.

Bralec Peterne: Kako je s pokojnino obrtnika, če želi še delati, ko je dopolnil 40 let delovne dobe? Kaj bi izpostavili iz svojega programa o pokojninah?

To so odgovori strank:

Gibanje Svoboda:

Po veljavni ureditvi je lahko državljan ob upokojitvi še naprej delovno aktiven in pri tem poleg plače prejema še 40 % pokojnine. V Gibanju Svoboda si bomo prizadevali, da bi ta delež še zvišali oziroma dodatno stimulirali vitalno in aktivno populacijo upokojencev.

Pokojninski sistem je potreben pravične in vzdržne prenove, najnižja zajamčena pokojnina mora za vsaj 10 % presegati prag revščine. V Gibanju Svoboda se zavzemamo za možnost uvedbe temeljnega dohodka za upokojence z najnižjimi pokojninami, prav tako bomo spodbujali večjo izbiro pokojninskih shem in alternativne načine pokojninskega varčevanja ob hkratni skrbi za finančno vzdržen pokojninski sistem.

Levica:

Nobene težave nimamo s tem, če kdor koli želi in zmore delati naprej tudi po tem, ko je izpolnil pogoje za upokojitev. Smo tudi mnenja, da za takšno delo obstaja vrsta možnosti in pravnih podlag. Težavo imamo predvsem na dveh točkah. Prvič, nadaljnje delo ne sme biti socialni korektiv za nedostojne pokojnine niti ne mehanizem delodajalcev za pritiske na plače preostalih delavcev. In drugič, to, da nekdo ostaja v zavarovanju, ne sme biti breme javne in solidarne pokojninske blagajne. Pokojnina po izpolnjenih pogojih mora zadostovati za dostojno starost in to naj velja za vse, seveda tudi obrtnike.

V Levici menimo, da mora pokojninski sistem zagotavljati dostojno in varno starost vsem starejšim. To je osnovna premisa in ključen cilj. Zato se zavzemamo za dvige najnižjih in zagotovljenih pokojnin na dostojno raven ter za univerzalno dostopen in solidaren sistem dolgotrajne oskrbe.

LMŠ:

Upokojencem je potrebno omogočiti, da bodo ob dodatnem rahljanju pogojev lahko opravljali začasna ali občasna dela, ki ne vplivajo na višino pokojnine. Za dobro delovanje pokojninskega sistema so ključni nenehno spremljanje, analiziranje in dodelava sistema, da lahko preživi generacije, ki jim je namenjen, in tiste, ki pridejo za njimi. Pomembno namreč ni le preživetje sistema, kar je povezano s finančno vzdržnostjo, temveč predvsem to, da ljudem, ki jim je sistem namenjen, zagotavlja dostojno življenje. Smo zagovorniki celovite pokojninske reforme, ki bo zagotovila stabilnost in dolgotrajno vzdržnost pokojninskega sistema ter s tem dostojne pokojnine.

V našem programu smo v zvezi s tem pripravili naslednje rešitve:

– priprava celovite pokojninske reforme na podlagi ustreznih izračunov in analiz trendov ter v sodelovanju z vsemi relevantnimi družbenimi skupinami;

– vzpostavitev pokojninsko-demografskega sklada kot delnega odgovora na demografske trende, ki bo z jasno določenimi dodatnimi finančnimi viri prispeval k zmanjševanju vrzeli v pokojninski blagajni;

– priprava projektov za spodbujanje delovne aktivnosti (aktivni do upokojitve, kakovostna delovna mesta z vidika varnosti in zdravja pri delu, pridobivanje dodatnih kompetenc z dodatnim izobraževanjem starejših za uspešnejše izpolnjevanje nalog in pričakovanj glede na gospodarske cikle in tehnološki razvoj ipd.);

– poenotenje zavarovalnih osnov z ureditvijo razdrobljenosti in neenotnosti zavarovalnih podlag in s spremembo zakonodaje;

– polna uveljavitev načela »vsako delo šteje« – prispevki se plačujejo v polnem obsegu ne glede na osnovno oziroma prednostno zavarovanje, od vseh osnov, od katerih so bili plačani prispevki, se izračuna pokojninska osnova

– razmerje za redno usklajevanje pokojnin se postopno spremeni z zdajšnjega 60 : 40 (plače : inflacija) na 20 : 80 (plače : inflacija).

Naša dežela:

V Naši deželi smo prepričani, da so upokojenci svojo pokojnino zaslužili z dosegom upokojitvene starosti in delovne dobe. Minimalna pokojnina mora tako kot minimalna plača zagotavljati dostojno življenje in mora biti nad pragom revščine. Vsak si pri doseženi polni dobi, zasluži polno in dostojno pokojnino. Posebej opozarjamo na nujno ureditev kmečkih, vdovskih in invalidskih pokojnin. V Naši deželi se zavzemamo za to, da nihče v državi ne bi prejemal prejemkov, ki so pod pragom revščine. Vsi, tudi upokojenci, bi morali dobivati pokojnino, ki je dostojna življenja. Smo za to, da se upokojenci delajo, če to želijo in tako podaljšujejo svojo ustvarjalnost. Smo za to, da se spodbuja aktiven način življenja upokojencev.

Natančneje predlagamo:

1. Vsem, ki so bili v preteklosti upokojeni po nižji osnovni pokojninski stopnji od 63%, s 1. 1. 2023 omogočiti povprečno izhodiščno pokojninsko stopnjo – 63 %. S splošnim družbenim konsenzom postopno dvigovati odmerni delež pokojnin na 70 % do leta 2030.

2. Uravnoteženje razmerja med zasluženo pokojnino in socialnimi transferji.

3. Ureditev prenizkih vdovskih pokojnin in kmečkih pokojnin.

4. Stimuliranje delodajalcev, da pogoje dela prilagodijo starejšim delavcem.

5. Omogočanje dela tistim, ki dosegajo pogoje za upokojitev, pa vendar želijo ostati aktivni v delovnem procesu, če za to obstajata potreba in interes tudi na strani delodajalca. Za te prihodke se uvede pavšalna obdavčitev.

6. Spodbujanje mentorstva – prenosa znanj in izkušenj s starejših na mlajše, pa tudi prenos sodobnih znanj z mladih na starejše.

Podpiramo pa tudi to, da se upokojenec sam odloči, ali bi želel po upokojitvi dodatno delati. Prepričani namreč smo, da so lahko upokojenci tudi aktivni in predvsem, da imajo znanja in strokovnost, ki jih lahko podajo mlajšim generacijam, če to želijo. Če si upokojenci želijo delati v pokoju, to podpiramo brez omejitev.

Obenem pa poudarjamo, da smo za obvezno upokojevanje ob doseženi delovni dobi za zaposlene v javnem sektorju. Želimo si namreč, da bi mladi hitreje vstopali in napredovali v javnem sektorju.

NSi:

Upokojence obrtnike in podjetnike želimo z možnostjo dvojnega statusa spodbujati, da se vračajo med delovno aktivne. Ob polni starostni pokojnini bo lahko njen prejemnik obenem zavarovan za polni delovni čas, če bo to želel.

Povežimo Slovenijo:

Glede na trenutne potrebe trga dela bi omogočili tistim, ki želijo delati, naj delajo brez izgube ugodnosti iz naslova pokojninskega varstva. S poudarkom na zasebnem sektorju, v javnem sektorju naj se sedanji način upokojevanja ohrani.

SAB:

V stranki SAB bomo v novi levosredinski vladi glas upokojencev, ključni prioriteti pa sta ureditev financiranja dolgotrajne oskrbe in ustanovitev demografskega sklada. Sredstva iz sklada bodo namenjena izključno pokojninam, vanj pa bi se stekali tudi prihodki od prodaje vode in lesa, naših največjih naravnih bogastev.

Sicer pa smo v stranki SAB vedno zagovarjali t. i. dvojni status upokojencev in se zanj tudi borili, kar pomeni, da lahko upokojenci po upokojitvi, če to želijo, še naprej delajo. To možnost smo jim omogočili z novembrom 2019 ob spremembah pokojninske zakonodaje, po katerih upokojenci ob nadaljnjem delu prva tri leta prejmejo še 40 % pokojnine (prej 20 %), za tem pa 20 % pokojnine. Delodajalci na odločitev posameznika za nadaljevanje dela po izpolnjevanju pogojev za upokojitev nimajo vpliva, kar pomeni, da so ukrepi zastavljeni v maksimalno korist delavca.

SD:

Socialni demokrati menimo, da si vsakdo s polno pokojninsko dobo zasluži živeti dostojanstveno življenje v starosti in nad pragom revščine. Zato predlagamo zvišanje minimalne pokojnine na vsaj 700 evrov.

22,7 % gospodinjstev si ne more privoščiti primernega ogrevanja ali hlajenja stanovanja in pokriti drugih energetskih potreb, kot so topla voda, razsvetljava in podobno. Težava je največja v enočlanskih gospodinjstvih, starejših od 65 let.

Kako bi to dosegli? S širšo dostopnostjo varstvenega dodatka pomagati tudi ljudem z najnižjo pokojnino. 58,000 upokojencev namreč prejema pokojnino nižjo od 442 evrov. Kako bi poskrbeli za dolgoročno stabilnost pokojnin? Z zakonom o nacionalnih demografskih rezervah, da do kritičnih let po 2035 polnimo in plemenitimo sredstva za potrebe financiranja pokojninske blagajne.

SDS:

Slovenska demokratska stranka zagovarja rešitev, da lahko nekdo, ki je izpolnil vse pogoje za starostno upokojitev, še naprej dela. Torej prejema pokojnino in je zaposlen. To velja tudi za samostojne podjetnike, ki bi lahko še naprej obdržali svoj status.

SNS:

V tem primeru mora dobiti polno pokojnino in plačilo za dodatno delo.