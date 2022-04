Vprašanje politikom: Plačni razredi v javnem sektorju že leta isti. Kaj boste storili?

V začetku aprila smo bralce pozvali, naj pred volitvami v državni zbor prvakom strank zastavijo vprašanje, ki jih zanima. Zbrali smo 15 vprašanj in jih posredovali 10 strankam, ki jim po javnomnenjskih raziskavah sicer kaže najbolje, a ne dosegajo nujno parlamentarnega praga. Odgovore strank objavljamo po abecednem vrstnem redu.

Bralka Nadja: V javnem sektorju se vrednosti plačne lestvice praktično ne spreminjajo niti ne usklajujejo z inflacijo. Že od septembra 2016 ostajajo iste. Kakšno je vaše mnenje o usklajevanju vrednosti plačnih razredov?

To so odgovori strank:

Gibanje Svoboda:

Brez odgovora.

Levica:

Zaradi vsesplošne draginje, ki zajema dvige cen hrane, energentov in drugih življenjskih potrebščin, je uvedba usklajevanja plačnih razredov z inflacijo absolutno nujno.

LMŠ:

Usklajevanje vrednosti plačnih razredov je prvi nujni korak, res pa bo najprej treba najti način oziroma formulo tega usklajevanja. Zgolj inflacija ne more biti kriterij, saj v obdobjih, ko je nizka, usklajevanja ne bi bilo. Prav tako edini kriterij ne more biti gospodarska rast, saj bi v obdobjih, ko je ta pičla ali celo negativna, na usklajevanje vrednosti plačnih razredov čakali zaman. Zato je, kot zapisano, treba najti formulo – torej na podlagi česa vse (katerih kazalcev) bi vrednosti plačnih razredov usklajevali.

Naša dežela:

V slovenski javni upravi smo bili v zadnjih letih priča številnim projektom, ki so bili usmerjeni v izboljšanje kakovosti javnih storitev ter učinkovitosti in zadovoljstva njenih uporabnikov. To v stranki Naša dežela podpiramo. A za izpolnjevanje vseh teh novih pričakovanj uporabnikov, moramo javne uslužbence primerno nagraditi, česar pa obstoječi plačni sistem v javnem sektorju ne omogoča. Še več, prepričani smo, da je sistem neživljenjski in nemotivacijski. Reforma plačnega sistema mora obsegati plače uradnikov v državnih organih (državna uprava, policija, vojska, carina, inšpekcije), zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v zdravstvu, socialnem varstvu in kulturi. Zavzemamo se za delno uvajanje variabilnega dela plače za nagrajevanje javnih uslužbencev. Čas enotnega plačnega sistema v javnem sektorju je torej minil.

Opozarjamo pa, da pri tem nikomur ne smejo biti odvzete že pridobljene pravice, potrebno je vzpostaviti pravičen plačni sistem, ki bo povezan z dinamičnim delovnim okoljem, učinkovitostjo in pozitivno selekcijo.

NSi:

Zdi se nam pomembno, da se dogovor glede tega vprašanja sprejme v socialnem dialogu. Poudariti pa velja, da smo za vse zaposlene, tako v javnem kot zasebnem sektorju, z novelo zakona o dohodnini zagotovili ponovno usklajevanje dohodninske lestvice ter dohodninskih olajšav z inflacijo.

Povežimo Slovenijo:

Sledili bomo dosedanji praksi, da v okviru socialnega dialoga skupaj poiščemo najboljše rešitve. Verjamemo, da je ta praksa dobro delovala. V vsakem primeru pa si bomo prizadevali za pravično plačilo za pošteno delo.

SAB :

V stranki SAB enotni plačni sistem ocenjujemo kot dober, toda zavedamo se, da manevrski prostor za izboljšave obstaja. Ne podpiramo enostranskega urejanja pravic, kot je to počela vlada z nagrajevanjem zdravnikov – zagovarjamo dialog in kolektiven pristop. Tudi predsednica stranke Alenka Bratušek je v funkciji predsednice vlade leta 2014 uspešno rešila stavko zasavskih rudarjev in izpolnila vse njihove zahteve. Aktualna vlada je v javnem sektorju povzročila totalen kaos, v to kislo jabolko pa bo morala nova vlada ugrizniti takoj. Usklajevanju vrednosti plačnih razredov smo seveda naklonjeni, toda zavedati se moramo javnofinančnih zmožnosti.

SD:

Problem višine plač v javnem sektorju je, da se ne usklajujejo niti z inflacijo, kar ima za posledico: zahteve posameznih podskupin po dvigu plačnih razredov, kar posledično pomeni nezadovoljstvo pri ostalih poklicnih skupinah; čedalje več ljudi v javnem sektorju prejema minimalno plačo, ki se vsako leto dvigne, plače v javnem sektorju pa ne.

Enotni plačni sistem je potreben prenove, vendar ga je treba prenoviti v socialnem dialogu. Vsekakor pa je treba poiskati način za vsakoletno usklajevanje plač v javnem sektorju (tako kot pokojnin) vsaj z inflacijo.

SDS :

V Slovenski demokratski stranki se zavzemamo za celovito prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. Sedanja razmerja so neustrezna, prav tako pa je neustrezen tudi način določanja plače. Menimo, da bi moralo veliko večjo vlogo igrati nagrajevanje v skladu z uspešnostjo. Ko bomo postavili nove temelje plačnemu sistemu v javnem sektorju, bo nujen tudi dogovor o načinu usklajevanja. Plače naj bi po eni strani ohranjale vrednost in se torej usklajevale z inflacijo, po drugi strani pa je nujna tudi usklajenost z rastjo produktivnosti. Prav tako pa je treba ohranjati razmerje s plačami v realnem sektorju.

SNS:

V javnem sektorju bo treba pregledati in urediti plačne razrede na novo.