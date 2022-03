Vladimir je Angelo že tretjič popeljal pred oltar (FOTO)

Pisalo se je leto 1962, ko sta se v župnijski cerkvi svetega Ladislava v Beltincih poročila Angela in Vladimir Dokl iz Zelene ulice v Murski Soboti. Bila je mrzla zima z debelo snežno odejo. Poroko so praznovali kar dva dni.

Spominjata se, da so bili v vasi Lipovci le trije osebni avtomobili, veliko hiš je bilo kritih s slamo. Odraščala sta v kmečkih družinah, spominjata se, kako sta pomagala pri vseh opravilih. Zakonca sta delala v Splošni bolnišnici Murska Sobota, prav tam sta se tudi spoznala, prijateljstvo je preraslo v ljubezen in zakonsko življenje.

Ob praznovanju diamantne poroke sta se zadnje januarske nedelje s svojimi otroki, vnuki, sorodniki, znanci in prijatelji v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti udeležila zahvalne svete maše, ki jo je daroval stolni župnik Goran Kuhar; čestital jima je za prehojeno zakonsko pot, jima zaželel trdnega zdravja in še veliko skupnih let. Zakonca sta si pred bogom znova obljubila večno zvestobo, župnik pa jima je podaril kipec sv. Miklavža. Njuni priči sta bila vnuk Luka in vnukinja Katarina.

Angela je v roki držala šopek, v katerem je bilo poleg preostalega cvetja šest vrtnic. Kuhar je ob koncu svete maše dejal, da je naključje hotelo, da ju je prvič poročil župnik Janko Škraban iz Kroga, prav tam pa je doma tudi sam. Diamantno poroko sta praznovala v družinskem krogu.

Vladimir je bil rojen leta 1938 v Negovskem Vrhu pri Benediktu v Slovenskih goricah, po naključju je prišel v Prekmurje in si tam našel ženo, ustvaril družino in se izučil za medicinskega tehnika. Kot rečeno, je bil zaposlen v Splošni bolnišnici Murska Sobota, in sicer na kirurškem oddelku. V bolnišnici je delala tudi Angela, rojena Škafar leta 1937 v Lipovcih. Njeno največje veselje je bilo in je še petje cerkvenih, ljudskih in prekmurskih pesmi; pela je pri mašah v kapeli sv. Petra in Pavla v Lipovcih in v cerkvi v Beltincih. Bila je članica cerkvenega pevskega zbora stolne župnije Murska Sobota pa tudi mešanega pevskega zbora Vladimirja Močana Murska Sobota.

V zakonu sta se Doklovima rodili hčerki Angela in Milena, dedka in babico večkrat razveselijo vnuka Luka in Jure ter vnukinja Katarina. Kot vernika sta pred leti veliko romala po slovenskih in tujih svetiščih, bila sta v Franciji, na Portugalskem, Poljskem, v Vatikanu, Medžugorju. Za vedno se bosta spominjala poti na Poljsko, kjer sta si ogledala rojstno mesto papeža Janeza Pavla II. Sta člana Društva upokojencev Murska Sobota. Pred leti sta se vpisala med planince, pot ju je večkrat ponesla na Gorenjsko, velikokrat sta bila na Kredarici, Vršiču, v Kranjski Gori in drugje, Vladimir je stal tudi na Triglavu. Vsak dan gresta na sprehod v naravo po mestu in okolici Murske Sobote. Večkrat se rada podata v Angelin rojstni kraj Lipovce, kjer še imata vrt, tudi doma ga imata, saj rada vrtnarita, pridelujeta zelenjavo.

Doklova sta nam zaupala recept za dolgo zakonsko življenje: ljubezen, molitev, spoštovanje in razumevanje ter umirjenost brez stresov in naporov. Želita si, da bi skupaj preživela še mnogo let in dočakala železno poroko.