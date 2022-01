Vlada sprejela energetske vavčerje, za vse odjemalce znesek na položnici nižji (VIDEO)

Vlada se je popoldne sestala na seji, na kateri je med drugim obravnavala ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Predsednik vlade Janez Janša je po seji vlade povedal, da je vlada sprejela dva predloga zakonov, ki ju pošilja v državni zbor, in dve spremembi trošarinskih uredb. S tem želi nasloviti problem naraščajočih cen energentov tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Energetski paket je težek okoli 200 milijonov evrov.

Za vse odjemalce je vlada sprejela oprostitev plačevanja omrežnine za elektriko vse odjemalce za tri mesece, od 1. februarja do 30. aprila. Znesek na položnicah bo manjši tako za 30 do 35 odstotkov, je dejal predsednik vlade. Dodal je, da bo na nižjo stopnjo znižala trošarine na elektriko, pogonska goriva in kurilno olje.

Vlada bo najranljivejšim namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov. Tega bodo dobile prejele velike družine, upokojenci, invalidi in druge ranljive skupine, skupaj okoli 710.000 upravičencem.

Vlada predlaga zakon, ki bo naslovil problematiko energentov za gospodarstvo in kmetijstvo. Gre za 70 milijonov evrov asimetrične pomoči za tiste gospodarske subjekte, ki jih je draginja najbolj prizadela. Predlog je pripravilo gospodarsko ministrstvo. Gre za enkraten ukrep.

Po napovedij naj bi se aprila energetska kriza umirila. Če se to ne bo zgodilo, bo vlada predlagala podaljšanje ukrepov, je dodal Janša.

Vlada je obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov začela na četrtkovi seji, a jo je danes končala. Na novinarski konferenci po današnji seji vlade so o sprejetih nujnih ukrepih pomoči ljudem in gospodarstvu zaradi visokih cen energentov spregovorili predsednik vlade Janez Janša ter podpredsednika vlade Zdravko Počivalšek in Matej Tonin.