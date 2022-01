Ljudje se držijo za glavo zaradi položnic, kje so energetski vavčerji?

Zunaj zmrzuje, cene energentov pa gredo v nebo. Ljudje se držijo za glavo, ko odpirajo položnice, nekateri morajo po novem ogrevanje plačati tudi do 400 evrov, so poročali v Tedniku. Na Jesenicah so sicer prejšnji teden pripravili protest zaradi podražitve ogrevanja.

Razočarani odjemalci daljinske toplote Enos OTE so tako izrazili svoje nezadovoljstvo zaradi nesorazmernega dviga cen ogrevanja in po njihovem medlega odziva občine. Kot pravijo, kljub novembrski pocenitvi dobivajo dvakrat višje položnice kot v lanski zimi. Po podatkih agencije za energijo imajo januarja najdražjo ogrevanje iz distribucijskega sistema toplote ravno na Jesenicah, kjer za megavatno uro plačujejo približno 184 evrov, sledijo Ravne na Koroškem s 145 evri za megavatno uro.

Ministrstvo naj bi za blaženje rasti cen energetov poleg vavčerjev predvidelo še znižanje prispevkov Ministrstvo za infrastrukturo, ki pripravlja zakonsko podlago za blažitev posledic naraščajočih cen energentov, naj bi po poročanju medijev predvidelo, da bi energetske vavčerje dobilo približno 150.000 ranljivih posameznikov. Poleg tega naj bi predlagalo znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo. Po poročanju POP TV naj bi bil po neuradnih, a zanesljivih informacijah energetski vavčer vreden 140 evrov, dobilo pa naj bi ga okoli 150.000 Slovencev iz socialno ranljivih skupin. Predvideno je tudi znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo, na katere lahko vpliva ministrstvo. Položnice za električno energijo naj bi bile tako nižje za približno 14 evrov in to naj bi po informacijah POP TV veljalo za vse Slovence. A to naj bi bil le predlog ministrstva za infrastrukturo, ki mora še v roke vlade. Po poročanju portala N1 pa naj bi bili energetski vavčerji vredni med 100 in 150 evrov, dobilo naj bi jih 140.000 ranljivih Slovencev. Kdo vse bi padel v ta krog, še ni znano.

Na občini so se pozneje s koncesionarjem dogovorili za znižanje variabilnega dela cene megavatne ure do konca kurilne sezone.

Kdaj bodo ljudje dobili pomoč?

Vendar pa o težavah in visokih položnicah poročajo tudi iz drugih krajev, ne vedo, kako plačati visoke zneske, zato smo na ministrstvu za infrastrukturo preverili, kako kaže z državno pomočjo zaradi visokih cen energentov. Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je sicer prejšnji teden zavrnil predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, ki so ga vložile poslanske skupine SD, LMŠ, Levica in SAB. Predlog je predvideval uvedbo energetskega dobropisa oz. vavčerja v višini 150 evrov za 75.000 socialno ogroženih in 40 evrov za 200.000 prejemnikov otroškega dodatka v prvih šestih dohodkovnih razredih.

Vlada na vrhuncu kurilne sezone tako šele pripravlja svoj predlog zakona, ki naj ne bi pomenil le začasne rešitve, vendar naj bi bolj celostno urejal to problematiko. Pripravljajo ga na ministrstvo za infrastrukturo, od koder so nam niso znali natančneje odgovoriti, kdaj bo vlada ta zakon obravnavala in kdaj bi socialno ogroženi lahko prejeli pomoč. So nam pa v odgovoru zatrdili, da se bo to zgodilo kmalu.