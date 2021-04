Vlada na seznam dodala tudi sputnik V

Nove izjeme

Spremembe na rdečem seznamu

Vlada je danes znova spremenila odlok o pogojih vstopa v Slovenijo in na seznam izjem dodala cepljene z ruskim cepivom (sputnik V) in cepivom ameriškega proizvajalca Johnson & Johnson. Spremenjeno je tudi nekaj drugih določil glede izjem, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.V Slovenijo je brez obvezne karantene ali brez dokazila o opravljenem testu na covid 19 že mogoče vstopiti s potrdili o cepljenju s cepivi proizvajalcev Pfizer/Biontech, Moderna in AstraZeneca, po novem pa tudi ruskega cepiva in cepiva Johnson & Johnsona. Za ti dve cepivi mora od prejema prvega odmerka miniti najmanj 21 dni.Spremenili so tudi pogoje tranzita čez Slovenijo in čas podaljšali s sedanjih šestih na 12 ur. Med nujne razloge za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa pa so dodali poslovne razloge. Odpravili so starostno omejitev za dnevne šolarje, ki je bila doslej do 15. leta starosti, med izjeme so dodali osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu. Doslej so te osebe namreč potrebovale negativni test, ki ni starejši od sedmih dni.Izjemo za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje so razširili tudi na njihove ožje družinske člane in druge osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.Spremembe so uvedli tudi glede potrebnega testa (PCR ali hitrega). Dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki jih prevažajo, testa ne bodo več potrebovali. Po drugi strani ne bo več izjeme glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču. Po novem bo za te kategorije oseb potreben negativni test, ki ni starejši od treh dni.Test pa ne bo potreben za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje. Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in z največ tri dni starim negativnim testom se dovoli tudi državljanu članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz ene od teh članic, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje.V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, velja izjema tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.Nekoliko se je spremenil tudi rdeči seznam držav. Med državami članic EU ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav je črtana Velika Britanija.