Srečna Christina Hendricks: poroka z duhovi in cvetlicami (Suzy)

Osupljiva lepotica se je decembra 2019 po desetih letih ločila od igralca Geoffreyja Arenda. Kmalu za tem se je zaljubila v snemalca Georgea Bianchinija, ki jo je zaprosil februarja lani, zdaj pa sta si naposled le obljubila še večno zvestobo. Poročila ju je Shirley Manson, pevka skupine Garbage, saj ju njen zakon navdušuje.

»Od nekdaj sem rada zahajala v New Orleans,« je Christina o izboru lokacije povedala reviji People, »tako kot on. In ko sva začela hoditi, sva tja rada zahajala skupaj, ker sva živela vsak na svojem koncu ZDA, pa je bilo najlaže, če sva se dobila nekje na sredini. To je najino mesto.«

Zaželela sta si veličastno slavje, pravita zaljubljenca, zato so praznovali kar tri dni. Po zabavi s koktajli so si v petek privoščili še ogled najbolj srhljivih krajev, kjer naj bi v New Orleansu strašili duhovi. Poroka je bila zelo cvetlična, napisala pa sta tudi svoje zaobljube, ki sta si jih izrekla pred 76 svati.