Hojs napovedal, kdaj bi vikendaši lahko hodili na Hrvaško

S ponedeljkom se je končalo tretje ustavljanje javnega življenja v državi z namenom ustavljanja širjenja virusa med populacijo, končala pa se je tudi več mesecev veljavna t. i. policijska ura. Notranji ministerje spregovoril o tem, ali bomo lahko poleti dopustovali na Hrvaškem.Hojs je gostoval v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija in odgovarjal na nekatera vprašanja, ki najbolj pestijo Slovence. Pojasnil je, da se je omejitev gibanja ponoči odpravila, čeprav je strokovna skupina predlagala, da bi jo obdržali, a z dodatkom, da se vseeno lahko ponoči zunaj giblje posameznik ali družina. Na notranjem ministrstvu pa so ocenili, da je to nesmiselno, ker je težko nadzorovati in omogoča zlorabo, zato so predlagali, da se to ukine, je dejal Hojs.Po koncu ustavitve javnega življenja je vlada odločila, da je vsa Slovenija v rdeči fazi, kar pomeni, da statistične regije ostajajo zaprte. »Smo v situaciji, ko imamo eno regijo že rumeno, nekaj je povsem rdečih … Pisana druščina barv, zato se je strokovna skupina odločila, da ta teden državo obravnavamo kot rdečo, ko je prepoved prehajanja med regijami predvidena,« je dejal minister in dodal, da številke kažejo, da bomo konec tedna v nekaterih regijah blizu rumenih številk. Tiste regije v rdečem se zelo približujejo oranžni fazi, zato bi morda lahko odločili, da naslednji teden omejitve med regijami ne bo več ali pa da bodo omejitve le delne, npr. prepoved prehajanja v rdeče regije in iz njih, je še dodal.»Prišli smo do labilnega stanja, ko epidemija ne napreduje, R smo ukrotili okoli 1, nismo pa zadovoljni, ker R ne upada dovolj, da bi lahko zelo optimistično rekli, da smo na varni strani. Treba se bo še nekaj časa držati predpisov in omejitev, s skupni močmi to zmoremo,« je napovedal.Večina evropskih držav, tudi Slovenija, odsvetuje potovanja. Večina držav je globoko v rdečih številkah. Sam izhod iz države ni več prepovedan, so pa striktni pogoji za vrnitev oziroma vstop v državo, so tudi izjeme (nujni prehodi, da lahko ljudje dobijo blago, prevažanje hrane, da se izvaja transport, nujna reševalna vozila). Za delovne migracije so obvezna sedemdnevna testiranja (lahko tudi hitri test), je povzel, kako je s prehajanjem državne meje.Lastnike nepremičnin na Hrvaškem najbolj zanima, kdaj bodo lahko šli tja, ostale pa, ali bomo poleti lahko dopustovali pri naših južnih sosedih. »Kar se dopustovanja tiče, bo še čas, da se dogovorimo, verjamem da bo do poletja večina ljudi v Sloveniji precepljenih. Vprašanje je, kakšne bodo stvari na Hrvaškem, trenutno se tam stvari zelo slabšajo,«​ ni bil nič kaj spodbuden odgovor ministra, ki pa ima boljše novice za vikendaše. Ti lahko prehajajo na nepremičnino za 12 ur, če je treba tam narediti kaj nujnega. »Možnost prehajanja meja za lastnike z možnostjo daljšega bivanja ob pogoju testa, predvidevam, da bi uvedli v naslednjih 14 dneh, če bi se situacija pri nas bistveno izboljšala. Dobivam veliko pošte ljudi, ki pravijo, da poti na Hrvaško ne bi izkoriščali, da bi tam žurali, ampak bi dejansko kaj postorili na nepremičnini,« je odgovoril Hojs.Minister je pojasnil še, da se v policiji testirajo, da pa pričakuje, da bodo policisti kmalu precepljeni in testov ne bodo več potrebovali.