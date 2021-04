Umik cepiva, ki je manj problematično kot AstraZeneca

Zelo hitra odločitev

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes sporočila, da trenutno načrtuje, da bo prihodnji teden objavila stališče glede primerov krvnih strdkov v ZDA, ki jih je mogoče povezati s cepivom proti covidu-19 ameriškega podjetja Johnson & Johnson.



Ema je sporočila, da bo njen odbor za varnost zdravil (PRAC), ki pregleduje redke primere nenavadnih krvnih strdkov, do katerih je prišlo v ZDA po cepljenju s cepivom podjetja Johnson & Johnson, pregled izvedel po hitrem postopku. Dodaja, da se je tip krvnih strdkov, o katerih so poročali - cerebralna venska sinusna tromboza (CVST) - v večini primerov pojavil v kombinaciji z nizko ravnijo trombocitov v krvi, piše na spletni strani Eme.



Ema preučuje vse prijavljene primere in bo odločila, ali je potrebno regulativno ukrepanje. Pri tem tesno sodeluje z ameriško zvezno upravo za hrano in zdravila (FDA) in drugimi mednarodnimi regulatorji. Dodala je, da medtem ko poteka pregled, ostaja na stališču, da dobrobiti cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo tveganje stranskih učinkov.

Velik izpad cepljenja?

Francija vztraja pri načrtu, da bodo s cepivom proti covidu ameriškega podjetja Johnson & Johnson cepili starejše od 55 let, je danes sporočil tiskovni predstavnik francoske vlade. Pri tem vztrajajo, čeprav so v ZDA zaradi pojava redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju s tem cepivom prekinili cepljenje z njim. Francoske oblasti zaupajo tudi cepivu britansko-švedskega podjetja AstraZeneca, čeprav se mu je Danska dokončno odpovedala.

Odločitev podjetja Johnson & Johnson, da prekine dobavo cepiva v EU, je vodjo posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZpresenetila, tudi zaradi nizke pojavnosti neželenih učinkov. Če s tem cepivom sploh ne bi cepili, bi prišlo do precejšnjega izpada odmerkov, kar pomeni manj zaščitenih ljudi. To jih v posvetovalni skupini skrbi.Ameriško podjetje Johnson & Johnson je odločitev o začasni ustavitvi dobave svojega cepiva proti covidu-19 državam Evropske unije sporočilo v torek. Za to so se odločili, potem ko so pristojne oblasti v ZDA priporočile začasno ustavitev uporabe tega cepiva zaradi primerov redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju.»Ne vem, kako podrobno so bili ti primeri analizirani, ampak pojavnost je precej nižja kot pri cepivu podjetja AstraZeneca,« je dejala v izjavi za medije. Odločitev o zaustavitvi dobave je prišla iz ZDA, kjer so tudi drugačne ravni odgovornosti in je zato prag prepoznavanja pomembnosti neželenih učinkov toliko nižji, je ocenila infektologinja. »Situacija je nenavadna v tem, da se je zelo hitro, že ob nekaj primerih, za to odločil že proizvajalec. To daje misliti, da mogoče sledi več podatkov oziroma gre za odsev ameriških razmer, ki so drugačne, tudi zato, ker imajo na voljo bistveno več drugih cepiv kot Evropa,« je dejala.Težko tudi napoveduje, kdaj bi lahko začeli cepiti s cepivom Johnson & Johnson. Posvetovalna skupina za cepljenje se po besedah Beovićeve o cepivu Johnson & Johnson sicer zaenkrat še ni pogovarjala, čakajo namreč na več informacij, najprej na odločitev proizvajalca, ki je zadržal distribucijo cepiva, nato pa odločitvam Evropske agencije za zdravila (Ema).»Kar je predvsem treba imeti pred očmi, je, da so ti neželeni učinki zelo redki in manj pomembni v okolju, kjer je zelo veliko bolezni covid-19. To moramo vzeti v obzir,« je dejala. Kot je dodala, imamo namreč opraviti z nevarno boleznijo, za starejše smrtno nevarno, ki lahko tudi pri mlajših pušča dolgotrajne posledice. Če bi šlo za okolje, v katerem bolezni praktično ne bi bilo, bi bili na tehtnici ti neželeni učinki neprimerno bolj pomembni, je še dodala.Če bi se zgodilo, da se cepljenje s tem cepivom ne bi nadaljevalo oz. sploh ne začelo, potem bo prišlo do precejšnjega izpada odmerkov cepiva, kar pomeni manj cepljenih, manj zaščitenih ljudi. »To nas resno skrbi,« je dejala.Poudarila je, da morajo biti tako zdravniki kot cepljene osebe opozorjeni na neželene učinke, da ji lahko prepoznajo.Na vprašanje, ali posvetovalna skupina za cepljenje morda razmišlja o tem, da bi mlajše ženske imele možnost izbiranja med cepivi, je Beovićeva odgovorila, da ne. »Tudi Ema po pregledu vseh primerov meni, da bi težko rekli, da so neželeni učinki vezani samo na starost ali samo na spol,« je pojasnila. S tem bi lahko prišlo do potencialne diskriminacije oziroma potencialnega ogrožanja drugih ljudi.Neenako ravnanje evropskih držav glede uporabe cepiv po njeni oceni gotovo vzbuja dvome pri ljudeh. Cepljenje je prostovoljno, ljudje pa morajo sami presoditi, kaj se jim zdi bolj nevarno - ali zelo redek neželeni učinek ali realna možnost, da sami ali njihov bližnji zboli za boleznijo, ki je v nekaj odstotkih smrtna, je sklenila Beovićeva.