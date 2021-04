Jerala o novem zapletu s cepivom: To je bilo pričakovano

Fotografija je simbolična. FOTO: Dado Ruvic, Reuters

V torek je odjeknila vest, da ameriško podjetje Johnson & Johnson začasno zaustavlja cepljenje s cepivom proti covidu 19. Ko je bila odločitev sprejeta, je bila prva pošiljka že na poti v Slovenijo, prispela naj bi danes.je pojasnil, da naj bi v Slovenijo do konca junija prišlo 250.000 odmerkov tega cepiva, v tem mesecu pa 19.000 odmerkov. Prva pošiljka bo romala v karantensko skladišče, kjer bo cepivo počakalo, dokler se zadeve ne razčistijo.je za RTV povedal, da je bilo zaplete pričakovati, saj gre za podobne tehnologije kot pri cepivu AstraZenece ter rzskem in kitajskem cepivu. Je pa frekvenca primerov manjša. »Mislim, da se bojijo možnih tožb in zaradi možnih zdravstvenih zapletov. Potrebujejo več časa, da vse zdravnike obvestijo, kakšen je postopek, če pri kom opazijo simptome, ki so jih opisali v povezavi s trombozo, in da so primerno zdravljeni.«Meni tudi, da je ameriško podjetje odločitev o zaustavitvi sprejelo zaradi preiskave, ki jo je sprožila evropska agencija za zdravila. »Po podatkih, ki jih imamo, ne vidim razloga, da bi bila odločitev drugačna, kot je v primeru AstraZenece.«Ameriško podjetje je začasno ustavilo dobavo svojega cepiva državam Evropske komisije zaradi primerov redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju. Podobne težave so se pojavljale tudi po cepljenju s cepivom AstraZenece. Nemške oblasti so sprejele odločitev, da bodo mlajše od 60 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu19 družbe AstraZeneca, drugič cepili s cepivom drugega proizvajalca. Svetovna zdravstvena organizacija pa svari pred kombiniranjem različnih cepiv, saj še ni dovolj podatkov o posledicah tovorstnega cepljenja.