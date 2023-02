Vas zanima, s čim se bo v prihodnje ukvarjala Nika Kovač? Imamo odgovor

V Inštitutu 8. marec pripravljajo novo kampanjo Tu sem, v okviru katere bodo zbirali pričevanja upokojenk in upokojencev. V sklopu kampanje bodo v Inštitutu organizirali tudi branja pričevanj in druge dogodke, na podlagi zbranih pričevanj pa bodo skupaj z drugimi organizacijami oblikovali predloge sistemskih sprememb.

»40 let sem plačevala v sklad, zdaj pa imam občutek, da prosim za miloščino, ko mi dajejo penzijo.«

»Potrebujemo kampanjo za starejše, za naše očete in mame, vaše babice in dedke. Ta skrb ni nič manj pomembna od vseh naštetih, če nič drugega, je enakopravna drugim. Zato prosim, da se zavzamemo in naredimo kampanjo za starejše, tako za tiste, ki živijo doma, kot za vse, ki zadnje dneve preživljajo v domovih. Njihovo življenje ni rožnato, mnogi med njimi so popolnoma psihično izčrpani, ker nimajo več nič od življenja. Plenica in hladno kosilo. Korona je naredila svoje, a sedaj se to životarjenje kar nadaljuje.«

To so odlomki iz e-poštnih sporočil, ki so jih programskemu odboru Inštituta 8. marec poslali prostovoljci in prostovoljke ter spremljevalci in spremljevalke.

Prostovoljci so ključni člani naše skupnosti, sodelovali so v različnih kampanjah, stali pred upravnimi enotami, zbirali podpise in lepili plakate, pravijo v Inštitutu 8. marec: »Med našimi prostovoljci pa prevladujeta dve starostni skupini: študenti in študentke ter upokojenci in upokojenke. Kampanje, ki smo jih v Inštitutu organizirali, so pokazale, da lahko družbene spremembe dosežemo samo v medgeneracijski in povezani skupnosti,« poudarja Alenka Kreč Bricelj, članica programskega odbora Inštituta 8. marec.

Zadnje mesece pa so v nabiralnik Inštituta prišla številna sporočila prostovoljcev in prostovoljk, ki so opozarjala na položaj, v katerem so se znašli sami. »Pisali so nam številni upokojenci in upokojenke, ki so nam pojasnili, da njihova pokojnina ne zadostuje za preživetje – odločajo se med plačilom položnic za elektriko in nakupom toplega obroka. Njihov trenutni položaj pa je posledica politik vseh vlad do zdaj,« nadaljuje Maja Koražija, koordinatorka akcije.

Nika Kovač. FOTO: Jože Suhadolnik

V Inštitutu so se odločili, da bo njihova naslednja velika kampanja osredotočena prav na položaj upokojenk in upokojencev. »Danes smo na spletni strani odprli obrazec, kjer bomo zbirali njihova pričevanja. Želimo iz prve roke slišati, kako živijo, kaj so najpogostejši problemi, s katerimi se srečujejo. Jim dati vidnost, saj se prepogosto počutijo spregledane. V tem času pa bomo na sestanke povabili tudi organizacije, ki se s to problematiko ukvarjajo že leta, in oblikovali predloge sistemskih sprememb,« pojasni Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

»Spremembe pa lahko dosežemo le skupaj, zato ob kampanji ne pozivamo le k deljenju zgodb, ampak tudi k temu, da se nam ljudje pridružijo v naših akcijah.« pa je še dodala Kovačeva.