Potem ko je slišala, da je napadalec dobil pogojno kazen, Nika Kovač Sloveniji sporoča to

Kot smo že poročali, je bil napadalec, ki je konec oktobra lani v središču Ljubljane napadel direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, pogojno obsojen na pet mesecev zaporne kazni.

Na to so že odzvali na Inštitutu 8. marec, kjer pravijo, da jih je to razkritje pretreslo, saj »od obvestila, da je tožilstvo podalo predlog na sodišče, nismo dobili nobene nove informacije. Na problematičnost takih postopkov, kjer žrtve ne vedo, kaj se na sodiščih dogaja, kako lahko to dogajanje vpliva na njihovo varnost in da to pri žrtvah ustvarja številne stiske, že leta opozarjajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev nasilja.«

Svoj odziv je dodala tudi sama Nika Kovač: »V zadnjih mesecih sem na lastni koži doživela vpogled v to, kar doživljajo žrtve nasilja. Dvom okolice, ki so ga v mojem primeru povzročile izjave nosilcev politične moči z nekdanjim predsednikom vlade na čelu. Očitki, da so si žrtve za nasilje krive same, ki ga je eksplicitno ubesedil portal Nova24. Slika mojega napadalca je bila najprej objavljena na istem portalu. Kljub temu da je bil tak odziv manjšega dela naše družbe, je vseeno povzročil strašljive učinke, dvom, zmerljivke. Danes pa sem ugotovila, da žrtve tudi ne vedo, kaj se dogaja v sodnih postopkih, kar povzroča negotovost o lastni varnosti, o tem, kaj se dogaja s storilcem. Na osebni ravni je izkušnja skrajno neprijetna, Inštitutu pa daje nov zagon za delovanje na področju zaščite žrtev nasilja. Ustvariti moramo družbo, v kateri ni prostora za nasilje, kjer bodo institucije vedno na strani žrtev in kjer bosta prevladali prijaznost in solidarnost.«