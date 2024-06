V UKC dobili sporočilo, da se morajo pripraviti na vojno. Jelinčič oster: »Pa kaj se greste, vlada butasta?«

Pojavilo se je pismo, ki zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC) seznanja z obrambnim načrtom in razporeditvijo delovnih dolžnosti v primeru vojne pri nas, so poročali na 24ur. Medtem so na obrambnem ministrstvu javnost pomirili, da gre le za vajo, ki jo bodo izvedli jeseni, saj je UKC del civilne obrambne infrastrukture za področje zdravstva.

»A zdaj se moramo pripraviti, če bodo bombe začele padati na Slovenijo?«

No, prvak izvenparlamentarne stranke SNS pa je ob tem zaskrbljen.

Zmago Jelinčič Plemeniti se tako sprašuje: »Slovenski podpisi glede pomoči Ukrajini. Kaj to pomeni, da bomo Slovenijo potegnili v vojni spopad? To se lahko zgodi. Pa kaj se greste, vlada butasta?« Pravi še, da bi morali Slovenci biti nevtralni in biti tiho. Jelinčič priporoča, naj Slovenija zapusti zvezo Nato in Evropsko unijo. »A zdaj se moramo pripraviti, če bodo bombe začele padati na Slovenijo?« je končal.