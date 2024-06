Jelinčič bi problematične učence poslal v tabor, v roke bi jim dal kramp in lopato

Zmago Jelinčič Plemeniti je eden izmed tistih, ki znajo opozoriti nase. Izzivalne izjave, ki jih po izpadu iz parlamenta na zadnjih državnozborskih volitvah objavlja na družbenih omrežjih, so v preteklosti že večkrat razburile slovensko javnost. Medtem ko se nekateri razburjajo in zgražajo, pa mu drugi ploskajo in pravijo, da je zadel žebljico na glavico.

Tokrat se je predsednik Slovenske nacionalne stranke lotil problematičnih učencev, ki razbijajo, tolčejo in uničujejo. Jelinčič se je še posebej lotil problematike z romskimi učenci in se navezal na nedaven primer, ko je učenec brutalno pretepel drugega učenca.

»Ciganska varianta je tista, ki ve, da ji nič ne morejo in nič ne smejo,« je dejal in dodal, da nihče ne dobi nič po glavi in da bi bila edina rešitev tako mularijo zapreti v prevzgojne domove in jim dati v roke kramp, lopato in jih spraviti delati.

»V nekdanji Jugoslaviji so to hitro pošlihtali in ni bilo problematike. Danes, ko jim sedanja vlada tlači vse v rit, pa se to ne more. Pa še tista 'usrana' Evropa. Vzemimo ruske metode, pa bomo imeli čisto, zdravo, bogato in lepo domovino,« je še zaključil.