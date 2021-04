V torek spet padavine, meja sneženja se bo spustila

Obeti

V nedeljo bo po večini oblačno, le v severovzhodni Sloveniji delno jasno. V zahodni Sloveniji ter delu osrednje in južne bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, le na vzhodu bo dopoldne še delno jasno. Popoldne se bodo padavine postopno širile proti vzhodu. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 19, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija.V torek bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 500 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V sredo se bo v zahodnih krajih delno razjasnilo, drugod bo še zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal severni veter.