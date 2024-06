V Svobodi nekoliko razočarani obrazi, Janša se veseli velike zmage SDS (VIDEO)

Po približno polovici preštetih glasovnic je jasno, da je velika zmagovalka volitev SDS, ki je prejela 4 mandate, Svoboda 2, Vesna in NSi pa po enega. Za deveti stolček se za zdaj še vedno borita Matjaž Nemec (SD) in Peter Gregorčič (SLS). Po najnovejših podatkih DVK bo končni vrstni red precej premešal vpliv preferenčnih glasov. Objavljamo infografiko, ki se osvežuje v živo in prikazuje najnovejše podatke:

Janez Janša je po objavi prvih delnih rezultatov vse kaže, da je SDS četrtič zaporedoma zmagovalka volitev v evropski parlament. Zahvalil se je volivkam in volivcem, »ki so v poplavi vprašanj in volilnih lističev prepoznali, zakaj v resnici gre«. »Volilno telo sporoča vladajoči koaliciji, naj stori podoben premislek kot francoski predsednik. Če bodo rezultati vzdržali, tranzicijska levica še nikoli ni dobila tako slabega rezultata,« je še dejal.

Vladimir Prebilič FOTO: Leon Vidic/Delo

je izrazil veliko zadovoljstvo. »Fantastičen dosežek, čaka nas veliko dela,« je dejal in napovedal, da gre Vesna tudi na parlamentarne volitve. Ljudje pogrešajo povezovanje, prepiranja so se naveličali, je ocenil.

Peter Gregorčič je poudaril, da je rezultat evropskih volitev izjemen uspeh za SLS. »S temi odstotki bi lahko prišli v domači parlament,« je dejal in dodal, da gre za izjemen uspeh, kot ga stranka v zadnjih 20 letih še ni imela.

Irena Joveva se je zahvalila vsem volivkam in volivcem, »ki so pokazali, kako pomembne so tokratne volitve«, še vedno pa verjame v zmago leve sredine. Je pa bilo v štabu Svobode ob razglasitvi prvih rezultatov čutiti razočaranje.

Golob: Pri nas bo izid popolnoma drugačen kot v Franciji

Predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda Robert Golob se je ob 22. uri v izjavi zahvalil »volivcem, da so se tako množično udeležili evropskih volitev. Naš cilj glavni je bil, da na te evropske volitve privabimo čim več volivcev. Zakaj? Ker so pomembne. Zato sem tako vesel, da je bila volilna udeležba daleč najvišja do zdaj.«

Premier je komentiral tudi posledice izidov v Franciji, kjer je predsednik Macron po veliki zmagi skrajne desnice razpustil parlament in sklical predčasne volitve. Prepričan je, da so pripadniki leve sredine podcenjevali te volitve. »Za razliko od njih v Sloveniji tega nismo naredili in verjamem, da bo pri nas izid popolnoma drugačen kot v Franciji in da skrajna desnica pri nas ne bo prevladala. Francozi bodo očitno dobili popravni izpit. Morda je tako tudi prav.«

