V Sloveniji potrdili prvi primer okužbe pri domači živali

Strokovnjaki Nacionalnega veterinarskega inštituta na ljubljanski veterinarski fakulteti so včeraj pri testiranju prisotnosti novega koronavirusa odkrili prvi primer okužene domače živali v Sloveniji. Okužen je bil beli dihur, ki je imel prebave težave in prihaja iz gospodinjstva, v katerem so pred tem potrdili okužbo z novim koronavirusom.



Kot je pojasnil namestnik predstojnika inštituta Uroš Krapež, je bila okužena žival ves čas zaprta v gospodinjstvu z lastniki in zato ni predstavljala nevarnosti za širjenje okužbe.



Po njegovih besedah je za zdaj znano, da se poleg ljudi lahko okužijo tudi dihurji in njihovi sorodniki minki ter hrčki, redko tudi mačke in psi. Pri domačih živalih, ki se lahko okužijo, bolezen potega blago, te pa ne predstavljajo nevarnosti za prenos okužbe nazaj na ljudi.