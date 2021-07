V Sloveniji čez noč dobili novega milijonarja

Sreča je opoteča. In tokrat se je ustavila pri srečnežu (ali srečnici), ki je po žrebanju številk 14, 16, 18, 27, 29, 32, 39 in dodatne 28 ugotovil, da ima na svojem lističu označenih sedem številk. Takšna oseba je bila samo ena, listek pa je bil vplačan na Bledu.



Od glavnega dobitka, ki je znašal 4,26 milijona evrov, bo treba plačati še davek (15-odstotni). Kljub temu pa bo osebi, ki je srečne številke vplačala na Bledu, na koncu ostalo še vrtoglavih 3,62 milijona evrov, medtem ko se bo razlike razveselila občina, kjer ima dobitnik stalno prebivališče.



Tokrat sicer ni šlo za rekordno sedmico. Ta je znašala kar pet milijonov evrov, vplačana pa je bila 8. julija 2015 v Kopru. Druga najvišja dobitka, 4,872.229,44 evra in 4,603.768,63 evra, sta bila vplačana v Mariboru oziroma na Ravnah na Koroškem.

