V sedmih mesecih več klopnih bolezni kot v celem lanskem letu

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so letos do 27. julija prejeli 4492 prijav obolenja z lajmsko boreliozo in 112 s klopnim meningoencefalitisom, kar je več primerov kot v celotnem lanskem letu. Lani so prejeli 3938 prijav obolenja z lajmsko boreliozo in 112 s klopnim meningoencefalitisom. Pri tem so z NIJZ opozorili, da so letošnji podatki preliminarni in se bodo glede na situacijo s covidom 19 gotovo še mesečno spreminjali tudi za nazaj.



Klopi so v Sloveniji aktivni od zgodnje pomladi in vse do pozne jeseni, običajno pa se največ ljudi okuži v mesecih od pozne pomladi do zgodnje jeseni. Verjetnost okužbe z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, se poveča s toplejšim vremenom in aktivnostmi v naravi.



Podatkov o letošnji populaciji klopov na NIJZ nimajo, a opozarjajo, da se lahko pred vbodom klopa najučinkovitejše zaščitimo z repelenti, oblačili, ki pokrivajo čim več kože in so svetla, da klopa lažje opazimo, s pregledovanjem kože in takojšnjim odstranjevanjem klopov. Ker cepivo za lajmsko boreliozo še ni na voljo, je to najboljša preventiva pred boleznijo, proti klopnemu meningoencefalitisu pa je najučinkovitejše cepljenje, so še zapisali. Pozivajo k cepljenju

Čeprav je v Sloveniji cepljenje obvezno le za tiste, ki so okužbi izpostavljeni pri delu, kot so gozdarji in lovci, ga na NIJZ priporočajo vsem starejšim od enega leta, ki se gibljejo ali živijo na območju, kjer je klopni meningoencefalitis endemičen. Slovenija sodi med endemska področja in se glede na pogostost klopnega meningoencefalitisa uvršča v sam vrh evropskih držav. Klopov, okuženih s povzročiteljem klopnega menigoencefalitisa, je največ na Gorenjskem, Koroškem in v ljubljanski regiji, z borelijami okuženi klopi pa so razširjeni po vsej Sloveniji.



Podatkov o cepljenju proti klopnemu meningoencefalitisu na NIJZ ne spremljajo sproti za letošnje leto, bo pa na število cepljenih verjetno vplivalo dejstvo, da v času razglašene epidemije covida 19 ambulante za cepljenja niso obratovale. Po razglasitvi konca epidemije so cepljenje spet omogočili.