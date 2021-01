V Rogu našli zapuščene živali, iz zavetišča odgovarjajo

Mestna občina Ljubljana (MOL) je v torek v posest prevzela območje nekdanje tovarne Rog, kjer so ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, nekateri posamezniki pa so tam našli tudi streho nad glavo. Ko so zjutraj začeli rušitvena dela, je bilo na območju tudi nekaj zapuščenih živali, ki jih je v oskrbo prevzelo Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice.Iz zavetišča Gmajnice so nam odgovorili, da so na območju našli štiri mačke, na intervencijo pa so bili pozvani od župana, da bi zagotovili varnost živali »Povedali so namk, da sta na območju gradbišča dve mački znanega skrbnika. Takoj je stekla reševalna akcija, obe mački ujeti pa sta bili nepoškodovani vrnjeni skrbniku,« je za Slovenske novice povedal vodja zavetiščaNa območju gradbišča so opazili še dve prosto živeči mački, ki na ljudi nista navajeni in prehajata na gradbišče in z njega. »Nastavili smo živolovke – pasti, v katere se mačke ujamejo. V času, ko se rušitvena dela ne izvajajo, bomo dežurni. V dnevnem času pa bomo zagotovili ves čas prisotnost osebja iz zavetišča z namenom preverjanja objektov pred rušenjem in tako skrbeli, da mački ne bosta v nevarnosti,« pravi Oman.Opremo in druge predmete, ki niso last MOL, je MOL komisijsko popisal in shranil v skladišču.