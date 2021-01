Tovarna Rog se ruši: znano, kaj se bo tam gradilo (VIDEO)

Nezadovoljni okoliški stanovalci

Rušenje Roga. FOTO: Voranc Vogel, Delo



Center Rog bo dokončan čez dve leti

Na območju nekdanje tovarne Rog, kjer že leta živijo in ustvarjajo pripadniki avtonomne skupnosti, se je zgodaj zjutraj začela evikcija (odvzem lastništva), ki se je na trenutke sprevrgla v upor t. i. rogovcev in kritikov rušenja objekta v središču Ljubljane.Na tem območju bo stal novi Center Rog. »Ker smo bili zadnje tedne seznanjeni, da je Rog prazen, smo objekt, ki je last Mestne občine Ljubljana (MOL), danes prevzeli v posest. Opremo in druge predmete, ki niso last MOL, smo komisijsko popisali in shranili v skladišču. Tako smo zjutraj začeli rušitvena dela na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter ekološko sanacijo območja, ki je resnično degradirano in nevarno,« so pojasnili za Slovenske novice.V naglici izseljevanja - zjutraj so v prostore vdrli varnostniki - so, v prostorih ostale osebne stvari, domače živali in dragocena oprema ljudi, ki so tam ustvarjali, nekateri pa tudi živeli. Kot so nam sporočili na MOL-u, so opremo popisali in jo shranili v skladišču, »javnost pa bomo pravočasno obvestili, kdaj lahko lastniki prevzamejo svoje predmete in opremo.« Zapuščene živali je v oskrbo prevzelo Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice.Na MOL so si že vrsto let prizadevali, da bi degradirano območje nekdanje tovarne Rog prenovili, a so morali idejo večkrat prestaviti. »Junija 2016 smo začeli obnovitvena dela, ki so bila zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov tovarne Rog začasno ustavljena. Tri leta kasneje, junija 2019, smo želeli izvesti klančino, vendar so tudi takrat začasni uporabniki uničili gradbišče na zunanjem območju zidu tovarne. Del žal tudi takrat nismo mogli nadaljevati.«Na sodišču je potekal spor z osmimi začasnimi uporabniki, vseh osem sodb pa je rešenih v korist MOL. Zoper dva dolžnika je sklep o izvršbi pravnomočen, za šest pa je sodišče ugotovilo, da so zapustili Rog. »Ves čas smo prek različnih institucij in služb, od inšpekcij in redarstva do policije, spremljali dogajanje na območju nekdanje tovarne Rog, vseskozi so nas o tem kritično obveščali tudi zelo nezadovoljni okoliški stanovalci,« so pojasnili z oddelka za odnose z javnostjo na MOL.V roku enega meseca bodo na MOL prijavili dolgo pričakovani razpis ta izvajalca obnovitvenih del, Center Rog pa bo po načrtih dokončan v roku dveh let. » Verjamemo in upamo, da je danes začetek dolgo pričakovane prenove območja, ki je bilo ves ta čas ne samo moteče za okoliške prebivalce, temveč predstavlja tudi resno ekološko grožnjo zaradi ostankov galvanskih bazenov s težkimi kovinami ter statične in požarne ogroženosti stavb. Z revitalizacijo in urejanjem tega območja bomo pridobili novo ustvarjalno stičišče ter povezavo med mestnim središčem, kulturnim centrom Metelkova, novo Galerijo Cukrarna in PalačoCukrarna.«Center Rog bo zagotovil prostore preko 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na preko 8000 mnovih sodobnih produkcijskih površinah in naj bi postal »javno kreativno stičišče, ki bo dostopno vsem in bo prvenstveno namenjeno izvajanju družbeno koristnih inovativnih projektov«.