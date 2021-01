Na Trubarjevi sprožili solzivec, dimno bombo, ljudem popustili živci (VIDEO, FOTO)

Na območju nekdanje tovarne Rog poteka izselitev stanovalcev in vzpostavljanje gradbišča. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Pisali smo, da so ob 7. uri v nekdanjo stavo tovarne Rog, danes imenovano Socialni center Rog, zjutraj prišli policisti in varnostniki . Tam poteka rušenje dela stavb. Več policistov je v polni zaščitni opremi, zbrali pa so se tudi že podporniki t. i. rogovcev, ki so jim ob spoznanju, da poteka izselitev skvoterjev, popustili živci.Na Mestni občini Ljubljana (Mol), ki je lastnica kompleksa, se na dogajanje še niso odzvali.Nekdanja tovarna Rog je postala razvpita po tem, ko so jo zasedli pripadniki različnih alternativnih gibanj. Med drugim so tam skrivali migrante in uživali drogo, pred natanko enim letom pa smo tudi poročali, da sta dva Afganistanca v Rogu posilila mladoletnico. Več o tem si lahko preberete v članku:Ljudje protestirajo proti domnevno delni rušitvi Roga. Pri tem po poročanju naše novinarke ne upoštevajo navodil policistov, naj se umaknejo, in jih žalijo z vzkliki »Plavi fašisti!«. Veliko je prerivanja, zato so morali policisti za krajši čas večkrat postaviti živi zid z ščiti. Uporabili so tudi solzivec in dimno bombo. Med drugim si lahko ogledate, kako so policisti odvrgli dimno bombo.Zbrani z vzkliki sporočajo: »Poglejte, kaj dela Janković«, »Janšev policaj, Jankovićev varnostnik. To je nova koalicija.«Prišel je tudi odvetnik mestnega sveta MOL, ki so mu rogovci sledili, zato so ga varnostniki in policija morali varovati.Po uri in pol živahnega dogajanja so se strasti nekoliko umirile, nekaj razgretežev pa je policija odpeljala in vzpostavila javni red in mir. Po podatkih policije je na območju še nekaj oseb, nekatere med njimi niso upoštevale ukazov policistov, zato so dobile kazen. Točnih podatkov o številu oseb in ukrepih nad njimi policija še nima, saj dogajanje še poteka, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.Protestniki nadaljujejo s skandiranjem pred Rogom. »Rog ni MOL. Rog je naš,« sporočajo.