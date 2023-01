V prihodnjih dneh bo poteklo veliko e-vinjet: to so najpogostejše napake voznikov

Februarja bo po podatkih Darsa poteklo približno 542.000 letnih e-vinjet za osebna vozila in kombije. Uporabnike opozarjajo na pravočasno menjavo, pri nakupu pa naj bodo pozorni na pravilnost podatkov. Na podlagi enoletnih izkušenj z delovanjem sistema ugotavljajo, da se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila.

Uporabniki naj bodo v postopku nakupa pozorni na pravilnost podatkov ne glede na to, ali e-vinjeto kupujejo sami v spletni trgovini ali pa bodo nakup opravili na fizičnem prodajnem mestu in bo podatke v sistem vnesel prodajalec, so poudarili na Darsu.

Pri nakupu naj bodo posebno pozorni na registrsko označbo, državo registracije, cestninski razred, vrsto e-vinjete in datum začetka veljavnosti, so dodali.

Črke in številke v napačnem zaporedju

Po Darsovih izkušnjah se največ napak pojavi pri zapisu registrske označbe vozila. »Sem spadajo pomanjkljivi podatki, kot je na primer registrska označba brez začetne oznake za registracijsko območje (LJ, MB, KP in podobno). Druga pogosta napaka so pravilne črke in številke, vendar v napačnem zaporedju,« so zapisali.

Nekateri zamenjajo med seboj podobne znake, kot je na primer črka O namesto številke 0, spet drugi iz prometnega dovoljenja prepišejo prvo registrsko označbo, pod katero je bilo registrirano njihovo vozilo, čeprav ima zdaj že drugačno označbo, so še našteli pogoste napake. Te se pojavijo tudi pri izboru države registracije vozila, pri čemer Dars izpostavlja, da je za vsa vozila s slovensko registrsko označbo država registracije Slovenija.

Včasih se uporabniki zmotijo tudi pri določitvi obdobja veljavnosti, na primer izberejo napačno časovno obdobje trajanja e-vinjete ali določijo napačen datum začetka njene veljavnosti.

Dars: Pozorno preverite vse podatke

Vse uporabnike, ki bodo kupovali e-vinjeto na fizičnem prodajnem mestu, pozivajo, naj shranijo potrdilo o nakupu e-vinjete in na njem še enkrat pozorno preverijo vse podatke. Uporabnikom sicer priporočajo nakup v Darsovi spletni trgovini, saj bodo na ta način prejeli potrdilo o nakupu na svoj elektronski naslov oziroma neposredno v svoj e-vinjetni račun.

Registrirani uporabniki se bodo lahko v svojem računu naročili tudi na obveščanje o poteku veljavnosti e-vinjete, obvestilo bodo prejeli po elektronski pošti ali prek sporočila SMS.

Vsem uporabnikom Dars še predlaga, da e-vinjeto kupijo vnaprej. Nakup je namreč možen do 30 dni pred začetkom veljavnosti, v vmesnem obdobju pa lahko kupci popravijo morebitne napake.