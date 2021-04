Nevarna praksa: želijo se namerno okužiti, da bi imeli vse bonuse

Ni več eksponentne rasti okužb



Premalo dela od doma



Na intenizvni negi umirajo tudi 40-letniki

V nedeljo je bilo opravljenih 1.484 PCR testov. Potrdili so 287 okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 19,3 odstotka opravljenih testov. Opravili so še 5.850 hitrih antigenskih testov, pozitivne teste preverijo še s PCR. V nedeljo je zaradi covida umrlo sedem oseb, v bolnišnicah se je povečalo število bolnikov s covid-19 na 636, na intenzivni negi je 142 ljudi.Trenutno je v državi aktivnih 13.819 primerov okužbe. Sedemdnevno povprečje okužb se je malce zvišalo, iz 903 na 908. Najvišje incidence so v Savinjski regiji. Incidenca na nivoju države v 7 dneh je 301.»Z zmernim optimizmom lahko upamo, da se je strma rast ustavila, kar pa ne pomeni, da ukrepi niso potrebni. Število bolnikov se namreč še vedno povečuje,« je na novinarski konferenci povedala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeDodala je, da je opažena nevarna praksa ljudi, da se želijo čim prej okužiti, da bi dobili potrdila, ki dokazujejo, da so virus preboleli in imajo zato več ugodnosti oziroma bonusov pri gibanju itd. Kot poudarja, naj vsak izmed nas naredi vse v svoji moči, da prepreči širjenje virusa. Poziva tudi, da se ljudje odzovejo na cepljenje, kajti to je edina rešitev za prehod v normalnost.Ta teden je Slovenija še v rdeči fazi, od prihodnjega tedna naprej pa se bo obarvanost oziroma stopnja ukrepov določena glede na regijo.»Bili smo negativno presenečeni nad odzivom gospodarstva in upali, da bodo ljudem omogočili delo od doma. Tako so okužbe na delovnem mestu pri nas zelo pogoste. Na Portugalskem so na primer odredili striktno delo od doma in s tem močno zajezili širjenje,« je še poudarila Logarjeva. Glede gostinskih lokalov pa je dejala, da se bodo lahko terase odprle v oranžni fazi in da gostilne ne smatra kot kritične za prenose okužb.Specialist infektologije in intenzivne medicineje povedal, kako je videti na intenizvnih oddelkih. »Smo v fazi, ko se število bolnikov na IT povečuje, kar je velik problem. Vsak dan se moramo prilagajati glede novih prostorov, postelj. Morda si marsikdo ne predstavlja, kaj pomeni delo na intenzivni terapiji. Vsak dan se slišimo s svojci, ki jih kličemo, da povemo, kakšno je stanje svojcev. Bolniki, ki imajo covid-19 so kritično bolni. Njihova pljuča so zelo bolna. Za vsakega bolnika je velika borba, vsak izmed bolnikov je pri nas vsaj en teden, lahko pa tudi več tednov in mesecev. Dejstvo je, da so bolniki, ki preživij intenzivno terapijo so v zelo slabem stanju.«Od cepljenja naprej opažajo na intenzivni terapije razlike v starosti bolnikov. Starostna meja se je povprečno znižala. »Trenutno zdravimo od letnika 1983 in navzgor, bili so na zdravljenju tudi mlajši.« Povedal je tudi, da je v preteklem tednu umrl bolnik, star 42 let, čeprav ni imel pridruženih bolezni.