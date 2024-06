Uf ste videli, kako se Janša dela norca iz Goloba in Macrona, ki sta se slikala v letalu?

Kot je znano, je na evropskih volitvah v Franciji prepričljivo zmagal skrajno desni Nacionalni zbor, hud poraz pa je doživela politika predsednika Emmanuela Macrona, ki je razpustil parlament, za 30. junij pa sklical predčasne volitve.

In prav z Macronom se je v letalu fotografiral predsednik vlade Robert Golob, saj je na vladnemu falconu prišlo do manjše tehnične težave, zato je premier danes iz Bruslja v Pariz na podpis sporazuma o polnopravnem članstvu v Esi letel skupaj s francoskim predsednikom.

Golob v Parizu podpisal sporazum o polnopravnem članstvu Slovenije v Esi Premier Robert Golob in generalni direktor Evropske vesoljske agencije (Esa) Josef Aschbacher sta danes v Parizu podpisala sporazum, na podlagi katerega bo Slovenija v začetku prihodnjega leta postala polnopravna članica omenjene agencije. Sporazum med vlado in agencijo mora zdaj ratificirati še DZ, so sporočili iz vlade.

Janša s pomenljivo fotografijo o »zmagovalcih« in »poražencih«

To pa je zbodlo šefa opozicije, zato je predsednik SDS Janez Janša na omrežju X objavil fotografijo, kjer sam sestankuje s premierko italije Giorgio Meloni, ki je na evropskih volitvah v Italiji slavila s svojo stranko Bratje Italije. Ob tej fotografiji pa je dodal fotografijo slovenskega predsednika vlade in francoskega predsednika in zapisal: »Na številnih srečanjih v Bruslju so zmagovalci evropskih volitev razpravljali o glavnih izzivih, ki so pred Evropejci. Bila so tudi srečanja srečnih poražencev. Še dobro, da je EU polna srečnih ljudi«.