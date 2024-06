Poglejte, s kom je bil Golob na letalu za Pariz: Ne, to ni bila Tina Gaber (FOTO)

Predsednik vlade Robert Golob se zadnje dneve mudi na številnih obiskih tudi zunaj slovenskih meja. Po nekajdnevnem obisku Dallasa v ZDA je na kratko prišel v Ljubljano in v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja, nato pa v ponedeljkovih popoldanskih urah odletel proti Bruslju.

Po natrpanem urniku ga je zvečer čakala pot proti Parizu. Z letala je objavil fotografijo, na kateri je skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Zahvalil se mu je tudi za prevoz. V angleškem jeziku je zapisal: »Dragi moj prijatelj Emmanuel Macron, hvala za vožnjo do Pariza.«

Znano je, da sta Golob in Macron dobra politična prijatelja. Premier in njegova partnerica Tino Gaber sta bila že večkrat gosta v francoski predsedniški palači, Golob pa je družbe Macrona, sodeč po fotografijah, vsakokrat vesel.

Kaj bo počel v Parizu?

Slovenija bo danes ob prisotnosti predsednika vlade Roberta Goloba podpisala sporazum o polnopravnem članstvu v Evropski vesoljski agenciji (Esa). Golob se bo v okviru obiska v Parizu sestal tudi z generalnim direktorjem Ese Josefom Aschbacherjem, s katerim se bosta pogovarjala o okrepitvi sodelovanja Slovenije z Eso, še posebno v luči polnopravnega članstva Slovenije v tej organizaciji.

Nekateri mu očitajo počitnice

V ponedeljek je Golob v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja, v popoldanskih urah pa je odletel proti Bruslju, kjer se je prvič po volitvah v Evropski parlament srečal s člani evropskega sveta.

FOTO: Zaslonski posnetek

V nedeljo se je vrnil v Slovenijo po nekajdnevnem obisku Dallasa v ZDA, kjer si je ogledal tekmi finale lige NBA Mavericck in Boston Celtics. Nekateri so mu očitali, da vseskozi hodi na počitnice, medtem ko je Slovenija v krizi.

Golobova partnerica Tina Gaber mu je stopila v bran in zlobnim jezikom, med drugim poslanki SDS Jelki Godec, dala vedeti, da je predsednik vlade nenehno v službi in »dela cele dneve«. Dodaja, da Golob ni koristil niti dneva letošnjega dopusta, medtem ko mu je ostala polovica lanskoletnega, ki bo konec meseca propadel.

»Izjave poslanke so krivične, zavajajoče in skrajno nevljudne. Ne le do njega, temveč do celotne družine. /.../ Kadar si vzamemo čas, tega nikoli ne skrivamo. Nikoli nismo. Lahko pa začnemo, če je to edini sprejemljivi način v Sloveniji,« je zapisala Gabrova.