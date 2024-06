Ravs med poslanko SDS in Tino Gaber, vmešal se je tudi Janez Janša

V ponedeljek je premier Robert Golob v državnem zboru odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanka SDS Jelka Godec je predsedniku vlade med drugim očitala, da je dvig minimalne plače naredil še večji razdor znotraj sistema javnih plač. Pri tem pa je se je obregnila ob Golobov obisk tekme v Dallasu. Spomnimo, premier je pred odhodom dejal, da se mu bodo z ogledom tekme finala NBA uresničile življenjske sanje.

»Torej, predsednik vlade, izpolnjujte sanje državljanov, izpolnjujte svoje obljube, potem boste lahko izpolnjevali tudi svoje sanje,« je svoj nagovor zaključila poslanka SDS.

Gabrova: Izjave poslanke so krivične in nevljudne, tudi do celotne družine

Besede Godčeve pa so očitno precej razburile Golobova partnerko Tino Gaber. Ta na instagramu poslanki odgovarja, da je predsednik vlade nenehno v službi in »dela cele dneve«. Dodala je še, da Golob ni koristil niti dneva letošnjega dopusta, medtem ko mu je ostala polovica lanskoletnega. »Izjave poslanke so krivične, zavajajoče in skrajno nevljudne. Ne le do njega, temveč do celotne družine. /.../ Kadar si vzamemo čas, tega nikoli ne skrivamo. Nikoli nismo. Lahko pa začnemo, če je to edini sprejemljivi način v Sloveniji,« je zapisala Gabrova..

FOTO: Zaslonski posnetek/instagram

Godec: Ko ni vsebine ...

Kmalu se je na družbenem omrežju X odzvala tudi Jelka Godec. »V čem so moje izjave zajedljive, krivične, manipulativne, zavajujoče in skrajno nevljudne? Je ali ni PV letel v Dallas? Je. Je ali ni zapisal, da so to bile njegove sanje? Je. Je ali ni križaril? Je. Je vse to objavil na socialnih omrežjih? Je,« je zapisala in dodala, da ko ni vsebine, »se pojavijo temu primerne objave vplivnice na instagramu«.

Svoji poslanki v bran pa je stopil tudi Janez Janša. »Resnica je sovražni govor, argumenti, dejstva in številke pa so orodje razrednega sovražnika. Tu smo. Zelo daleč od cilja, za katerega smo glasovali na plebiscitu pozimi 1990 in se zanj borili poleti 1991. Slej ko prej bo moral pošten Slovenec ponoviti vajo,« je zapisal ob poobjavi besed Godčeve.