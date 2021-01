Tudi na Hrvaško nič več brez cepiva? Slovenija podpira tole idejo

Slovenija grško idejo podpira

Drugače od Grčije, Madžarske in Estonije, ki covidne potne liste podpirajo, pa Hrvaška o tem ne razmišlja. Ideja pri Hrvatih je, da bi na varne turistične objekte nalepili oznako 'Safe travels'. FOTO: Jure Eržen, Delo



Krešejo se mnenja glede pravic





Trampuž kritičen

V Evropski komisiji v povezavi z grško pobudo o potrdilu o cepljenju proti covidu 19, ki bi omogočilo potovanja, poudarjajo, da je najprej bistveno zagotoviti učinkovito uporabo podatkov o cepljenju v zdravstvene namene. Nato je treba premisliti o uporabi v druge namene, pri čemer pa je ključno preprečiti diskriminacijo.»Nikakor se ne sme dovoliti, da bi omejili pravice in svoboščine tistih, ki se ne morejo ali nočejo cepiti,« je poudaril podpredsednik komisijepo virtualnem zasedanju ministrov EU za evropske zadeve, ki so v ponedeljek razpravljali o tem. »Evropa je celina pravične obravnave in nediskriminacije. To je izhodišče vseh razprav o tem vprašanju.«Na vprašanje o stališču predsednika vladeo tej temi so v njegovem kabinetu danes zapisali, da je premier v povezavi s pobudo grškega kolegaglede uvedbe potnega lista oziroma potrdila o cepljenju proti covidu 19 »javno že povedal, da meni, da bo do tega slej kot prej prišlo ter da obveznost cepljenja za obisk posamezne države že danes ne pomeni nič novega«. »Predsednik vlade je tudi že ocenil, da bodo cepilni potni listi koristili vsem,« so za STA še sporočili iz njegovega kabineta.Slovenijo je sicer na zasedanju zastopal državni sekretar za evropske zadeve, ki je »podprl zamisel o evropskih certifikatih o cepljenju, ki bi lahko okrepili štiri evropske svoboščine v skladu z načeli prava EU«, so na MZZ zapisali v sporočilu za javnost.Vsi se strinjajo, da je potrdilo o cepljenju z zdravstvenega vidika nujno, vendar pa se krešejo mnenja glede pravic, ki naj bi jih zagotavljalo, in časovnega vidika uvedbe. Ker vsi še nimajo dostopa do cepiva, se vrstijo svarila pred diskriminacijo. Vrstijo se tudi opozorila, da še ni jasno, ali cepljena oseba prenaša virus. Izvršni direktor Pfizerjaje minuli teden dejal, da zanesljivih podatkov o tem še ni in da se več jasnosti pričakuje februarja.Do grške ideje o covidnem potnem listu je kritičen tudi slovenski infektologki sicer meni, da je dobra precepljenost države zelo pomembna. »Menim, da je ideja napačna, da se privilegirajo tisti, ki se cepijo. Vsakdo se lahko sam odloči, ali se bo cepil ali ne, to je bolj kot ne moralno vprašanje,« je dejal v pogovoru za N1.