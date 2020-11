Trije miti o spletnem nakupovanju

Mit #1: Nakupovanju po spletu ne zaupamo.

Mit #2: Na spletu kupujejo samo mladi.

Mit #3: Nakupovanje po spletu je zamudno.

»Letos bodo nakupi črnega petka izključno po spletu, kar je za nekatere mogoče moteče, zame pa je to dejansko najbolj varna možnost, saj 95 % stvari v vsakem primeru kupim po spletu. Vem, da se nekaterim spletno nakupovanje še vedno ne zdi najbolj varna možnost, a glede na to, da z mobilno denarnico NLB Pay nakup potrdite s prstnim odtisom oz. prepoznavo obraza, res ni razloga za kakršnokoli skrb. Jaz sem danes nakup na tak način opravila prvič in je reeess 'izi'! Zdaj pa samo še počakam na svojo prvo domačo kavico.«

To bo storila tudi priljubljena modna oblikovalka, mamica in poslovna ženska, Alja Perne, ki nam je zaupala, da preko spleta opravi večji delež nakupov zase in za družino. Da bo nakupovanje na spletu varno, bomo v članku razbili tri najpogostejše mite, ki o njem krožijo med vami. Predstavili vam bomo nekaj uporabnih nasvetov za to, da boste nakupe opravili hitro, varno in enostavno. Ste pripravljeni, da za čarobna darila poskrbite le z nekaj kliki?Številni ponudniki zagotavljajo popolnoma varno izkušnjo. Pomembno je, da pred nakupom temeljito preverite spletnega trgovca in se pozanimate o tem, za kakšno podjetje gre, kje je, kakšni so splošni pogoji poslovanja in njihovi kontaktni podatki, ob tem pa ne zanemarite niti izkušenj drugih potrošnikov. Namig: bodite pozorni na naslovno vrstico spletne trgovine. Če se pri povezavi izpiše http, je to dober znak, saj »s« zagotavlja, da je varna.Spletno nakupovanje že dolgo ni domena le mladih, saj vse generacije privlači priročnost nakupovanja in pogosto ugodnejše cene kot v fizičnih trgovinah. To je posebej pomembno v trenutnih razmerah, ko je obisk trgovine za marsikoga tveganje, hkrati pa so vrste za vstop v trgovino pogosto zelo dolge. Torej, pogumno na splet, a po pameti. Za svojo varnost lahko največ storite prav sami.To ne drži, saj lahko nakupujete resnično kadarkoli, hkrati pa je z uporabonakupovanje še hitrejše, varnejše in enostavnejše, saj so pri banki NLB poskrbeli za plačevanje po najsodobnejših standardih že danes. Vanjo si lahko shranite NLB plačilne kartice NLB Maestro, NLB Mastercard in Visa, pri plačilu pa enostavno sledite korakom spletnega trgovca, vpišete podatke izbrane kartice in za zaključek nakup še potrdite v mobilni denarnici. Nakup hitro in preprosto potrdite z biometrijo v, če vaša naprava omogoča prepoznavo prstnega odtisa ali prepoznavo obraza, oziroma s štirimestnim geslom, če nimate telefona z biometrijo. Na koncu le še počakate na dostavo do doma. Preizkusite sami, kako enostavno in hitro je nakupovanje na spletu v mobilni denarnici NLB Pay.Vsi tisti, ki že nakupujte po spletu, zagotovo poznate postopek vnašanja plačilnih kartic v spletno trgovino ponudnika in potrjevanje nakupa s kodo SMS. Od novega leta bo potrjevanje nakupa zahtevalo večstopenjsko avtentikacijo, in sicer boste morali nakup potrditi s prepoznavo identitete posameznika. To lahko vsi uporabniki banke NLB že storite z mobilno denarnico NLB Pay.Če vam uporaba mobilne denarnice zveni zapletena, lahko zadovoljni uporabniki, kot je priljubljena modna oblikovalka, mamica in poslovna ženska, potrdijo, da je popolnoma preprosta in predvsem varna, saj zagotavlja najvišje varnostne standarde in omogoča plačevanje z biometričnim potrjevanjem nakupov na spletu, v trgovinah ali pri nakazilih prijateljem. Z NLB Pay lahko Alja tako brezskrbno plačuje po najsodobnejših standardih, upravlja nastavitve plačilnih kartic ali izvede takojšnje plačilo Flik, vse iz udobja domačega naslanjača, tokrat pa si je s pomočjo mobilne denarnice privoščila nov kavni aparat.