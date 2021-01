Totalna vojna: Hojsa so kazensko ovadili

PSS: Ogrozil tudi družine policistov in kriminalistov

»Opravičilo ni več mogoče«

Hojs: Podatki niso označeni s stopnjo tajnosti

Hojs se je odzval z navedbami, da so plače javnih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi v skladu s prvim in šestim odstavkom 38. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju javne. Objavljeni podatki o zaposlenih niso označeni s stopnjo tajnosti, je poudaril. Vse objave so torej po njegovih besedah popolnoma zakonite.



»Kot pa sem ta teden že večkrat javno povedal, bi morali v preteklosti, v kolikor menijo, da bi moralo biti kaj posebej varovano v policiji, poskrbeti za ustrezne interne akte, ki bi to definirali. Nič od tega pa policija vse do danes ni pripravila,« je dodal. Medtem je po njegovih navedbah jasno tudi, da takšni akti ne morejo biti v nasprotju z omenjenim zakonom.

Policijski sindikat Slovenije (PSS) je 14. januarja prek pooblaščene Odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji podal kazensko ovadbo zoper ministra za notranje zadeve, so sporočili iz PSS.»Aleša Hojsa utemeljeno sumimo izvršitve kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov v steku z drugimi kaznivi dejanji, storjenimi na škodo policistk in policistov (v nadaljevanju: policistov) ter kriminalistk in kriminalistov (v nadaljevanju: kriminalistov). Kaznivo dejanje je izvršil s tem, ko je organiziral, načrtoval in izvedel javno objavo osebnih podatkov, nazivov oziroma delovnih mest, organizacijskih enot in bruto plač policistov in kriminalistov v nasprotju z zakonodajo. Aleš Hojs je navedeno javno objavo izvršil s protipravnim namenom, ki ga je izkazal kot protiukrep policijski stavki, ki jo vodi Policijski sindikat Slovenije.«Hojsu očitajo, da je s takšnim ravnanjem ogrozil varnost nekaterih policistov in kriminalistov ter jim povzročil težko popravljivo škodo, še posebno pa ogroženim uslužbencem policije, uslužbencem, ki imajo prirejeno identiteto, uslužbencem, ki uporabljajo sredstva za prikrivanje prepoznavnosti, in tistim, ki so kako drugače dodatno izpostavljeni tveganjem. »Z razkritjem navedenih podatkov je Aleš Hojs omogočil dostop osebnih in s tem povezanih podatkov policistov in kriminalistov vsem nepooblaščenim osebam, s čimer je povzročil tudi hudo motnjo v notranji varnosti Republike Slovenije in varnosti schengenskega območja. Ob tem, da je ogrozil varnost policistov in kriminalistov, je s to objavo ogrozil tudi varnost njihovih družinskih članov, otrok in drugih državljanov Republike Slovenije, ki se družijo ali živijo v bližini izpostavljenih policistov in kriminalistov.«V PSS pravijo, da je minister deloval nerazumno, neodgovorno, nesorazmerno in zlonamerno, zato opravičilo ni več mogoče, saj je že nastala in še nastaja težko popravljiva škoda. S podajo kazenske ovadbe so dolžni zaščititi vse zaposlene. Po njihovem je Hojs z razkritjem plač grobo posegel v pravice policistov in kriminalistov, »pri čemer ravnanja ni obžaloval, ampak se je celo javno zavezal, da bo z razkrivanjem podatkov nadaljeval in varnost policistov in notranjo varnost ogrožal tudi v prihodnje.« So pa mnenja, da z razkritjem plač minister stavke dela zaposlenih v policiji ni zlomil, ampak je dosegel ravno nasprotno.