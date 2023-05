Toliko Slovencev poseduje orožje za civilno rabo, številke iz leta v leto naraščajo (FOTO)

45.025 Slovencev poseduje orožje za civilno rabo. Prijavljenega orožja je bilo do konca leta 2022 160.038 kosov, od tega za ljubiteljsko dejavnost 155.853 in 4.185 za profesionalno dejavnost, kažejo podatki, ki smo jih prejeli od MNZ.

V državi je registriranih 94 trgovin z orožjem oziroma toliko jim ima dovoljenje ta trgovino z orožjem.

Zakon o orožju določa, da lahko posameznik pridobi orožje iz razloga varnosti, športa, lova, zbiranja, dedovanja in podaritve.

Največ orožja je registriranega za lov. Skoraj polovica registriranega orožja za civilno rabo je lovskega - prijavljenih je 77.516 kosov (imajo jih v lasti 19.881 Slovencev), za športno streljanje je registriranih 15.506 kosov in za lastno varnost ima v Sloveniji orožje 5334 ljudi (5830 kosov).

Število lastnikov orožja in število kosov registriranega orožja po vrsti listine na dan 31. 12. 2022. FOTO: MNZ

Za navedene kategorije je za posest in uporabo orožja potreben orožni list. Orožni list ima 28.585 Slovencev, prejeli pa so ga zaradi pogojev, ki ga izpolnjujejo. Pogoji so med drugim, da da je posameznik dopolnil 18 let, da ni zadržkov javnega reda, da ima upravičen razlog za izdajo orožne listine, da je zanesljiv, da ima opravljen zdravniški pregled o telesni in duševni zmožnosti za posest in nošenje orožja in da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Dokazati mora tudi, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za njeno zagotovitev potreboval varnostno orožje.

Podarjeno in podedovano orožje zajeto pri listini dovoljenje za posest, kar lahko vidite na fotografiji spodaj.

Varnostniki imajo na današnji dan posedujejo 3218 veljavnih pooblastil za nošenje orožja - en varnostnik ima lahko več pooblastil za nošenje orožja -, ki je last varnostne organizacije.

Kot je razvidno iz tabele število lastnikov orožja in število kosov orožja narašča

V letu 2021 je bilo izdanih 9079 dovoljenj za nabavo orožja, v letu 2022 10730, v prvih treh mesecih letošnjega leta pa 2712.

Primerjava po letih, ki prikazuje, da ima vse več Slovencev vse več orožja. FOTO: MNZ

Koliko neprijavljenega orožja so na policiji zasegli v preteklih letih?

V zadnjih šestih letih je policija zasegla 3641 kosov različnih vrst orožja. Letno je največ zaseženega hladnega orožja, kot so gumijaste palice, tonfe, bodala in boksarji, sledijo pištole in puške. Več o tem v tabeli spodaj.

V zadnjih šestih letih je policija zasegla 3641 kosov različnih vrst orožja. FOTO: Mnz

V policiji ocenjujejo, da so pri odkrivanju nelegalnega orožja v Sloveniji uspešni. »S podatki o ocenah neprijavljenega orožja ne razpolagamo, glede na pridobljene podatke o zasegih nelegalnega orožja v primerjavi z registriranim orožjem pa ocenjujemo, da ne gre za zelo velike količine takšnega orožja. Glede na razpoložljive statistične podatke in na vedenje o problematiki ocenjujemo, da se trg ne širi oziroma da problematika na področju orožne zakonodaja ostaja v dosedanjih okvirih. Orožje se sicer nabavlja na črnem trgu od posameznikov, ki so vključeni v posamezne hudodelske skupine, ki pa največkrat niso specializirane samo za nabavo in preprodajo orožja. Pogosto gre za povsem priložnostni/dodatni posel. Nekaj orožja je pridobljenega po naročilu iz načrtovanih vlomov oziroma tatvin. Pomemben del nabave je splet, darknet. Cene na črnem trgu so višje od uradnih in so zelo spremenljive, odvisne od ponudbe in povpraševanja, ključno pa je dejstvo, da cena posameznega kosa ilegalnega orožja od izvorne ciljne države lahko naraste tudi do desetkrat,« pravijo.

Od kod prihaja največ nelegalnega orožja?

»Največ nelegalnega orožja še vedno prihaja z območja Zahodnega Balkana. Manjši del nezakonitega orožja je odtujenega pooblaščenim prodajalcem (predvsem) v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Pomemben del izhaja iz tatvin fizičnim osebam, ki imajo ustrezna dovoljenja za posest takšnega orožja. Slovenija je v primeru izvrševanja kaznivih dejanj tihotapljenja orožja, ki ga organizirajo kriminalne združbe, izrazito tranzitna država. Največ orožja je namenjenega za naročnike skandinavskih držav, Francije, Nemčije, Nizozemske, idr. Z razmahom interneta vse več nedovoljene preprodaje orožja poteka na spletu,« pojasnjujejo.

Slovenci veliki ljubitelji orožja

Na podlagi nekaterih tujih študij so glavni razlogi za posest nelegalnega orožja v Sloveniji ljubiteljstvo do orožja, občutek varnosti, kriminalne dejavnosti/statusnega simbola, še dodajajo na policiji.

Glavni razlogi za posest nelegalnega orožja npr. v ZDA kriminalna dejavnost, strah pred viktimizacijo/občutek varnosti, statusni simbol. Na Finskem, državi z največ orožja na prebivalca, ki so verjetno v EU največji ljubitelji orožja in kjer je stopnja nasilja relativno nizka, je na prvem mestu po vsej verjetnosti izrazito ljubiteljstvo, strast do orožja.