To so vse letalske nesreče v Sloveniji po letu 1960! Najhujša je bila leta 1981

Letalska nesreča pri Gančanih, v kateri so danes umrli trije ljudje, je ena hujših na slovenskih tleh v zadnjem desetletju. Pri STA so pripravili kronologijo večjih letalskih nesreč v slovenski letalski zgodovini po letu 1960.

1. september 1966 - Med pristajanjem na letališču Brnik je strmoglavilo letalo Bristol Britannia, ki je bilo na poti iz Londona. V nesreči je umrlo 98 ljudi, 19 pa jih je preživelo.

10. september 1976 - Nad Vrbovcem pri Zagrebu sta v zraku trčili letali slovenskega prevoznika Inex Adria in britanskega British Airways. Umrlo je vseh 176 ljudi na obeh letalih.

1. december 1981 - Čarterski let Inex-Adrie Avioprometa iz Ljubljane na Korziko se je končal z najhujšo slovensko letalsko nesrečo. Letalo DC-9 je med pristajanjem na letališče pri Ajacciu treščilo v korziško goro San Pietro, pri čemer je umrlo vseh 180 ljudi na krovu.

10. september 1995 - V Brkinih je strmoglavilo manjše letalo tipa robin D-400. Umrli so vsi štirje ljudje na krovu, poleg pilota tudi tri potnice. Letalo francoske izdelave je bilo last portoroške družbe Kondor Air.

Zasilni pristanek letala na avtocesti, 5. avgust 2022. FOTO: Gars Kranj

10. junij 1997 - Nad Okrešljem v pogorju Savinjskih Alp se je med usposabljanjem gorske reševalne službe pri vaji s helikopterjem pripetila nesreča, v kateri je umrlo pet gorskih reševalcev. Ti so uredili sidrišče, ko je helikopter v okviru vaje začel dvigovati domnevnega ponesrečenca, je bil nekdo od peterice še pripet na varnostno žico. Helikopter je z žico odtrgal tudi del skale, ta pa je peterico potegnila za sabo in padli so okoli 300 metrov globoko.

11. januar 2008 - Pod vrhom Javorja nad Trbovljami je strmoglavilo civilno letalo antonov 2. Pri tem je umrl pilot, kopilot pa je dobil močne opekline. Preiskava je pokazala, da je bilo za nesrečo krivo slabo vreme.

23. avgust 2012 - V bližini Iga je ob pristajanju strmoglavil balon na topel zrak, pri čemer je umrlo šest ljudi od skupaj 32 na krovu. Balon je večkrat udaril v tla, vmes pa trčil še v drevo. Več ponesrečencev je popadalo iz košare, druge je zajel ogenj. Na kraju nesreče so umrli štirje ljudje, dva pa pozneje v bolnišnicah.

17. oktober 2013 V bližini Kobarida je motorno letalo aerokluba Portorož priletelo v žice daljnovoda in strmoglavilo na desni breg Soče. V nesreči sta umrla oba potnika na krovu letala, ki je vzletelo z bovškega letališča.

14. september 2014 - Pri Divači je strmoglavilo manjše letalo tipa robin D-400 in nato popolnoma zgorelo. Umrli so trije ljudje na krovu, eden od potnikov pa je bil huje ranjen.

8. november 2015 - Med naseljema Dobrnež in Slovenske Konjice je po zgolj nekaj minutah letenja strmoglavilo ultralahko letalo, pri čemer sta umrli dve osebi.

3. december 2015 - V strmoglavljenju štirisedežnega športnega letala v bližini Mengša je umrl avstrijski državljan, ki je bil na poti na brniško letališče.

14. julij 2016 - Nad Ajdovščino je strmoglavilo in zgorelo šestsedežno letalo piper 32, ki je bilo na poti iz Benetk v Leipzig. Umrli so vsi štirje ljudje na krovu, sicer nemški državljani. Pilot je pred strmoglavljenjem javil težave z zaledenitvijo.

1. september 2016 - Na Bovškem je strmoglavilo manjše letalo piper 28, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu. Ostanke letala so našli na območju Mrzle doline pod Krasjim vrhom. V času nesreče je Slovenijo, tudi Posočje, prehajala vremenska fronta z močnim dežjem.

5. julij 2020 - Pri naselju Podova v občini Rače - Fram je zasilno pristalo dvosedežno ultralahko letalo. Pri pristanku se ni nihče poškodoval.

Letalska nesreča Gančani, 17. november 2024. FOTO: Oste Bakal

5. avgust 2022 - Na gorenjski avtocesti je pri Brezjah zasilno pristalo manjše letalo z dvema osebama na krovu. Obe sta dogodek preživeli brez poškodb, tudi ostali promet zaradi pristanka letala na avtocesti ni utrpel posledic. Letalo je vzletelo z letališča pri Lescah, nato pa imelo težave z motorjem.

4. marec 2023 - Na območju Šentjerneja na Dolenjskem se je ponesrečilo ultralahko letalo. Pri tem je umrl pilot iz Šentjerneja. Letalo je strmoglavilo le nekaj deset metrov stran od stanovanjskih hiš. Ob padcu ga je zajel ogenj.

1. oktober 2024 - Na brniškem letališču je zasilno pristalo tovorno letalo airbus družbe San Marino Executive Aviation na poti iz Frankfurta v Tel Aviv. Razlog za zasilni pristanek, ki je minil brez težav, naj bi bile tehnične težave letala.

17. november 2024 - V bližini nogometnega igrišča v Gančanih je strmoglavilo manjše letalo cessna. Na krovu letala, ki je proti Prekmurju poletelo z Letalskega centra Maribor, naj bi bile tri osebe, ki nesreče niso preživele.