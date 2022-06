To so o dramatičnem incidentu v Šiški povedali mestni redarji in policisti (VIDEO)

V sredo smo ekskluzivno objavili posnetek obračuna med kolesarjem in redarjem v ljubljanski Šiški. Pričevanje našega bralca, ki je bil priča celotnemu dogodku, je pretreslo širno Slovenijo. Za komentar smo prosili ljubljansko redarstvo, kjer so razkrili, kaj se je dogajalo in zakaj je redar grobo zgrabil občana in ga zbil na tla.

Potrdili so, da je v sredo zjutraj redar uporabil prisilna sredstva: »V konkretnem postopku je bilo zadržanje odrejeno zaradi kršitev določb nedostojnega vedenja po zakonu o varstvu javnega reda in miru in sicer zaradi prepiranja, vpitja in hudega žaljenja pooblaščene uradne osebe. Zaradi nesodelovanja v postopku je redar uporabil prisilno sredstvo. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov bodo sproženi vsi postopki skladno z veljavno zakonodajo.«

Zapisali so še, da ima mestni redar skladno s 13. členom zakona o občinskem redarstvu (ZoRed) pooblastilo zadržanja osebe, v skladu s 14. členom pa tudi pooblastilo za uporabo prisilnih sredstev, med drugim telesne sile in sredstev za vezanje in vklepanje, če kršitelj pooblastila zadržanja ne upošteva.

O dogodku je bila obveščena tudi policija. Pri PU Ljubljana so nam pojasnili, da je do dogodka prišlo nekaj po 8. uri. Policiste so poklicali mestni redarji in jih prosili za pomoč pri postopku z občanom. »Na kraju so policisti ugotovili, da je mestni redar pri delu opravljal postopek z občanom, ko se je v postopek vmešal drug občan, ki pa je kršil javni red in mir. Redar je v postopku uporabil tudi prisilna sredstva. Ob prihodu policistov na kraj posredovanje policistov ni bilo potrebno zato postopkov na kraju niso izvajali. Bodo pa naknadno preverjene še posamezne okoliščine postopka in po ugotovljenih dejstvih izvedeni ustrezni postopki.«

